theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrmoldova.md logotvrmoldova
19 Iunie 2026, 15:12
2 867
Copiază linkul
Link copiat

Sistemul concediilor de odihnă va fi modificat: De la 28 de zile calendaristice la 22 lucrătoare

Începând cu 1 ianuarie 2027, în Republica Moldova, sistemul concediilor de odihnă va fi modificat, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Sistemul concediilor de odihnă va fi modificat: De la 28 de zile calendaristice la 22 lucrătoare.
Sistemul concediilor de odihnă va fi modificat: De la 28 de zile calendaristice la 22 lucrătoare.

Potrivit ministrei, reforma vizează modernizarea și uniformizarea modului de calcul al concediilor pentru toți angajații, atât din sectorul public, cât și din cel privat, informează tvrmoldova.md.

Principala schimbare este trecerea de la concediul exprimat în zile calendaristice la zile lucrătoare. Asta înseamnă că, în loc să fie incluse weekendurile, concediul va fi calculat doar pe zilele efective de muncă, ceea ce ar urma să simplifice modul de înțelegere și administrare a acestuia.

A doua modificare prevede eliminarea concediilor suplimentare acordate în prezent în sectorul public pentru anumite categorii de angajați sau pentru vechime în muncă. Autoritățile afirmă că măsura urmărește reducerea diferențelor dintre angajați și o utilizare mai eficientă a fondurilor publice.

„Uniformizarea acestor regimuri și tăierea concediilor suplimentare va reduce presiunea pe bugetul public și impactul estimat ajunge până la 5 % din fondul de salarizare pentru aceste categorii”, a spus ministra.

Potrivit ministrei, echivalarea noilor reguli ar însemna că 28 de zile calendaristice devin aproximativ 22 de zile lucrătoare, iar alte categorii de concedii vor fi ajustate proporțional. 

„De exemplu, salariații, conform Codului Muncii, au astăzi 28 de zile calendaristice. Asta se transformă în 22 de zile lucrătoare. Funcționarii publici, inclusiv cu statut special, până acum, aveau 35 de zile calendaristice, acum se transformă în 28 de zile lucrătoare, cadrele didactice aveau 62 de zile calendaristice - se transformă în 49 de zile lucrătoare. Am verificat proporțional calendaristic să transformăm în lucrătoare”, a spus Natalia Plugaru.

Guvernul precizează că toate concediile acumulate până la 31 decembrie 2026 vor rămâne valabile și vor putea fi folosite în continuare, fără pierderi de drepturi, precum și modul de plată a concediilor nu se modifică. 

„Pe moment, nu am prevăzut asta, oricum plățile vor fi în baza zilelor luate de concediu, plățile pentru concediu se fac și în baza salariilor pe care persoanele le primesc”, a spus ministra.

Sursă
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici