Sistemul concediilor de odihnă va fi modificat: De la 28 de zile calendaristice la 22 lucrătoare.

Începând cu 1 ianuarie 2027, în Republica Moldova, sistemul concediilor de odihnă va fi modificat, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Potrivit ministrei, reforma vizează modernizarea și uniformizarea modului de calcul al concediilor pentru toți angajații, atât din sectorul public, cât și din cel privat, informează tvrmoldova.md.

Principala schimbare este trecerea de la concediul exprimat în zile calendaristice la zile lucrătoare. Asta înseamnă că, în loc să fie incluse weekendurile, concediul va fi calculat doar pe zilele efective de muncă, ceea ce ar urma să simplifice modul de înțelegere și administrare a acestuia.

A doua modificare prevede eliminarea concediilor suplimentare acordate în prezent în sectorul public pentru anumite categorii de angajați sau pentru vechime în muncă. Autoritățile afirmă că măsura urmărește reducerea diferențelor dintre angajați și o utilizare mai eficientă a fondurilor publice.

„Uniformizarea acestor regimuri și tăierea concediilor suplimentare va reduce presiunea pe bugetul public și impactul estimat ajunge până la 5 % din fondul de salarizare pentru aceste categorii”, a spus ministra.

Potrivit ministrei, echivalarea noilor reguli ar însemna că 28 de zile calendaristice devin aproximativ 22 de zile lucrătoare, iar alte categorii de concedii vor fi ajustate proporțional.

„De exemplu, salariații, conform Codului Muncii, au astăzi 28 de zile calendaristice. Asta se transformă în 22 de zile lucrătoare. Funcționarii publici, inclusiv cu statut special, până acum, aveau 35 de zile calendaristice, acum se transformă în 28 de zile lucrătoare, cadrele didactice aveau 62 de zile calendaristice - se transformă în 49 de zile lucrătoare. Am verificat proporțional calendaristic să transformăm în lucrătoare”, a spus Natalia Plugaru.

Guvernul precizează că toate concediile acumulate până la 31 decembrie 2026 vor rămâne valabile și vor putea fi folosite în continuare, fără pierderi de drepturi, precum și modul de plată a concediilor nu se modifică.

„Pe moment, nu am prevăzut asta, oricum plățile vor fi în baza zilelor luate de concediu, plățile pentru concediu se fac și în baza salariilor pe care persoanele le primesc”, a spus ministra.