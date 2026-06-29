Sindicatele s-au pronunțat împotriva reducerii concediului anual la 22 de zile lucrătoare.

Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova nu susține inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale de a transforma concediul anual din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare.

Sindicatele subliniază că această modificare nu este argumentată și diminuează standardele actuale de protecție a angajaților, scrie rupor.md.

Conform poziției exprimate de sindicate, proiectul ministerului de resort încalcă direct angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Mai exact, măsura vine în contradicție cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM), ratificată de Parlament în anul 1997, care permite doar majorarea duratei concediului, nu și reducerea acesteia, după ce statul a stabilit inițial un prag de 24 de zile lucrătoare.

Totodată, reprezentanții muncitorilor subliniază că inițiativa contravine și Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Documentul internațional interzice în mod expres atragerea investițiilor sau stimularea comerțului prin reducerea nivelului de protecție prevăzut de legislația națională a muncii. Sindicatele au amintit, de asemenea, că de la adoptarea Codului muncii în 2003, organizațiile internaționale de profil nu au avut niciodată observații față de sistemul actual de concedii.

Ca soluție de înțelegere, sindicatele propun stabilirea unei durate fixe a concediului de odihnă de 24 de zile lucrătoare, calculată în baza săptămânii de lucru de cinci zile. Potrivit autorilor declarației, aceasta va permite menținerea păcii sociale și va garanta aplicarea uniformă a legii, deoarece drepturile angajaților trebuie consolidate, nu diminuate.