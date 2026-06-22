Sindicatele din serviciile publice se opun proiectelor de reformă privind salariile și impozitele.

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP) își exprimă îngrijorarea și dezacordul față de proiectele de lege privind reforma politicii fiscale, vamale și a salarizării.

Reprezentanții organizației susțin că, pe lângă reducerea coeficienților tarifari și eliminarea unor sporuri salariale, Guvernul blochează negocierile colective și limitează drepturile de muncă ale angajaților, scrie logos-pres.md.

Potrivit declarației SINDASP, Guvernul intenționează să limiteze desfășurarea negocierilor colective. Proiectul de lege prevede că contractele colective și individuale de muncă nu vor mai putea include clauze privind plăți suplimentare, ceea ce contravine direct standardelor internaționale de muncă.

„Încercarea de a reduce rolul dialogului social și de a anula condițiile contractelor colective de muncă anterior convenite reprezintă un atac direct asupra securității financiare a zeci de mii de familii ale angajaților din sectorul bugetar”, se subliniază în comunicatul de presă.

În plus, implementarea acestor politici va avea un impact extrem de negativ asupra sectorului bugetar:

— Va crește exodul specialiștilor din domeniul administrației publice, asistenței sociale, asigurărilor sociale de stat și altor servicii publice importante. Salariile neatractive la nivelul autorităților locale și instituțiilor de stat vor provoca concedieri în masă.

— Va fi blocată autonomia locală. Consiliile locale vor fi private de dreptul de a motiva angajații primăriilor și de a recompensa specialiștii angajați prin contracte colective de muncă.

— Drepturile muncii câștigate anterior vor fi anulate. Guvernul propune recunoașterea ca nule a oricărui act administrativ sau contractual care acordă drepturi neprevăzute strict de lege. Aceasta va conduce la o rigiditate extremă a sistemului.

— Vor rămâne disproporții serioase în salarizarea între diferite grupuri profesionale.

— Plățile propuse nu corespund volumului de muncă prestat de funcționarii publici.

În sistemul administrativ, volumul de muncă crește constant din cauza proceselor de modernizare și digitalizare, cerințelor integrării europene și sarcinilor reformei administrativ-teritoriale, în timp ce salariul real scade continuu din cauza inflației.

În acest context, SINDASP solicită „o dezbatere largă, reală și transparentă a acestor proiecte de lege, respectarea contractelor colective de muncă semnate înainte de adoptarea legii, echitate în relațiile dintre instituții și majorarea plăților în conformitate cu realitățile economice”.

„Salariul minim în sectorul public trebuie racordat la recomandările europene, iar valorile de referință trebuie să crească proporțional cu nevoile reale ale bugetarilor. Cerem Guvernului să se implice într-un dialog social real, la masa de negocieri și să garanteze o salarizare echitabilă, motivantă și nedescriminatorie în sectorul public!”, declară SINDASP.