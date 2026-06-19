Sindicatele din Moldova au criticat dur politica fiscală.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a transmis Ministerului Finanțelor și Cancelariei de Stat un aviz detaliat privind proiectul legii pentru simplificarea legislației fiscale și vamale.

Sindicatele nu sunt de acord cu o serie de măsuri care, în opinia lor, pot afecta nivelul de trai al populației, protecția socială a angajaților și competitivitatea economiei naționale, scrie logos-pres.md

Sindicatele împotriva transferului poverii fiscale…

Una dintre principalele modificări vizează transferul complet, începând cu anul 2027, a obligației de plată a contribuțiilor la asigurările sociale de stat de la angajator la angajat. Conform calculelor CNSM, angajatul va plăti din salariul brut sub formă de taxe și contribuții 35%, comparativ cu nivelul actual de 35,4%, plătit cumulativ de angajator și angajat. Sindicatele atrag atenția că această schimbare nu va conduce automat la reducerea poverii fiscale asupra angajaților și poate crea confuzie privind impactul real asupra salariului net.

CNSM se opune eliminării scutirilor de impozit pe venit, menționând că această măsură va reduce veniturile nete ale angajaților. În același timp, ei notează că mecanismul propus de Ministerul Finanțelor pentru stimularea muncii — până la 500 de lei pentru angajat și până la 200 de lei pentru copil — nu este suficient de clar în privința modului de acordare și nu oferă garanții de compensare a pierderilor suportate de angajați.

Împotriva riscurilor la recalcularea salariilor…

Potrivit sindicatelor, prevederile referitoare la ajustarea salariilor începând cu 1 ianuarie 2027 necesită clarificări suplimentare. În prezent, proiectul obligă angajatorii să mențină salariul net al angajaților la nivelul existent înainte de intrarea în vigoare a reformei. Totuși, nu este clar ce cotă a contribuțiilor sociale va fi utilizată pentru recalcularea salariilor brute, având în vedere că legislația prevede cote diferite, inclusiv 24% și 18% pentru anumite categorii de angajatori.

Exemplele analizate de CNSM arată că un angajat cu doi copii în întreținere și salariu minim de 6.300 de lei poate înregistra o scădere a venitului net de la 5.540 de lei la 5.077,8 lei pe lună, chiar și în situația în care angajatorul majorează salariul brut cu echivalentul contribuției sociale de 24%. În cazul unui angajat care primește salariul mediu prognozat pentru acest an de 17.400 de lei, pierderea estimată este de aproximativ 404,5 lei lunar. Reduceri și mai mari pot suporta persoanele cu dizabilități sau angajații care au în întreținere persoane cu dizabilități.

În acest context, CNSM solicită introducerea de sancțiuni administrative pentru angajatorii care nu vor ajusta salariile în legătură cu transferul complet al poverii fiscale către angajați.

Împotriva creșterii taxelor și prețurilor…

Confederația atrage, de asemenea, atenția asupra propunerii de majorare a impozitului pe creșterea capitalului de la 12% la 15%, concomitent cu impozitarea completă a creșterii capitalului și în cazul vânzării locuinței principale care depășește valoarea de 1 milion de lei. Conform estimărilor CNSM, aceste modificări vor majora de aproximativ 2,5 ori povara fiscală pentru tranzacțiile respective și vor contribui la creșterea prețurilor pe piața imobiliară. Ca alternativă, sindicatele propun majorarea pragului de impozitare pentru locuința principală de la 1 milion la 3 milioane de lei.

În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, CNSM nu susține eliminarea cotei reduse de 8% pentru produsele de primă necesitate și aplicarea cotei standard de 20%. În opinia sindicatelor, această măsură va influența direct prețurile alimentelor, medicamentelor, gazului natural, energiei electrice și termice pentru locuințe, produselor agricole și altor bunuri esențiale.

Argumentele CNSM sunt susținute de date statistice oficiale care arată că în 2025 nivelul sărăciei absolute în Republica Moldova a fost de 31,1%, iar nivelul sărăciei extreme de 15,1%. Potrivit sindicatelor, majorarea TVA pentru bunurile și serviciile de bază va intensifica presiunea inflaționistă și va reduce puterea de cumpărare a populației.

De asemenea, CNSM se opune aplicării cotei TVA de 20% pentru locuințe, terenuri și contracte de închiriere și avertizează că această măsură va duce la scumpirea locuințelor și va reduce accesul tinerelor familii pe piața imobiliară.

Confederația consideră inacceptabilă și majorarea accizelor la carburanți, în special la motorină, unde creșterea așteptată este de circa 20%. În opinia sindicatelor, această măsură va provoca o creștere în lanț a prețurilor în agricultură, transport și alte sectoare ale economiei.

Împotriva reducerii garanțiilor sociale…

În domeniul impozitării proprietății imobiliare, CNSM solicită menținerea facilităților fiscale pentru pensionari și alte categorii vulnerabile. Sindicatele avertizează că reevaluarea proprietăților imobiliare a dus la o creștere semnificativă a valorii cadastrale, iar datele Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că la 01.01.2026 circa 40% dintre pensionarii de vârstă primeau pensii sub 3.055 lei, iar 42% primesc lunar mai puțin de 4.000 de lei. În aceste condiții, majorarea impozitului pe proprietate poate deveni o povară insuportabilă pentru mulți vârstnici.

CNSM respinge și modificările propuse la Legea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și alte indemnizații de asigurări sociale. Confederația nu susține extinderea perioadei de calcul a indemnizațiilor de la 12 la 36 de luni, considerând că aceasta contravine principiului proporționalității și va conduce la reducerea indemnizațiilor acordate persoanelor aflate în situații de risc social.

De asemenea, sindicatele nu susțin înlocuirea bazei de calcul de la 35% din salariul mediu lunar prognozat la 35% din salariul minim, deoarece această modificare reduce semnificativ cuantumul indemnizațiilor acordate persoanelor aflate în condiții de vulnerabilitate extremă, inclusiv bolnavilor de tuberculoză, HIV/SIDA și boli oncologice, care nu au stagiul necesar, ceea ce crește riscul de sărăcie și afectează dreptul lor la protecție socială eficientă.

…și îndeamnă la continuarea dialogului

Potrivit președintelui CNSM, Igor Zubcu, creșterea taxelor și impozitelor va avea un impact negativ asupra puterii de cumpărare, va adânci sărăcia, va crește inflația și va reduce consumul intern. În același timp, el consideră că aceasta va afecta dezvoltarea economică și va diminua competitivitatea agenților economici autohtoni, „în ciuda scopului declarat al proiectului de lege de promovare a unei politici fiscale sustenabile, corelată cu obiectivele de stimulare a investițiilor și creșterii competitivității economice”.

„Considerăm că o reformă fiscală de o asemenea complexitate nu poate fi adoptată și implementată în grabă, fără o evaluare atentă a riscurilor. Aceasta necesită o perioadă îndelungată de consultări publice și o analiză riguroasă a impactului social și economic. Deși proiectul urmărește reducerea deficitului bugetar cu aproximativ 6 miliarde de lei în 2027, este inacceptabil ca această consolidare bugetară să se realizeze exclusiv pe seama contribuabililor, punând în pericol bunăstarea lor socială”, a subliniat președintele CNSM.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova îndeamnă autoritățile să continue dialogul cu partenerii sociali și să identifice soluții echilibrate care să asigure sustenabilitatea finanțelor publice, fără a transfera costurile consolidării bugetare asupra angajaților, pensionarilor și altor categorii vulnerabile ale populației.