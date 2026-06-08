Sindicatele cer protecție pentru lucrătorii din economia digitală.

Deși platformele digitale oferă flexibilitate și acces rapid la servicii și bunuri, această „libertate” costă adesea prea mult pentru angajați: pierderea drepturilor garantate de legislația muncii, lipsa protecției sociale și condiții de muncă periculoase, transmite logos-pres.md.

În cadrul celei de-a 113-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a subliniat că, pe măsură ce digitalizarea accelerează în toate domeniile vieții, angajații platformelor se confruntă cu provocări tot mai serioase.

„Consider că munca decentă pentru angajații platformelor nu înseamnă doar existența unui contract individual de muncă și a unui salariu minim. Este vorba despre respectarea drepturilor și intereselor lucrătorilor, un mediu de lucru sigur, oportunități reale pentru formare profesională și dezvoltare, precum și acces la protecție socială – elemente care, din păcate, pentru mulți angajați ai platformelor încă nu sunt asigurate”, a declarat Igor Zubcu.

Riscurile biologice: o amenințare ignorată

În plus, președintele CNSM a abordat problema riscurilor biologice la locurile de muncă. Deși reprezintă un pericol serios pentru sănătate, această amenințare este adesea ignorată. Republica Moldova a ratificat Convenția OIM privind serviciile de igienă a muncii încă în 2021, însă în practică documentul nu este aplicat până în prezent.

„Este extrem de important să dezvoltăm servicii de medicină a muncii capabile să identifice amenințările biologice și să prevină bolile profesionale. Sunt ferm convins că prevenirea acestor riscuri nu este o cheltuială, ci o investiție într-o forță de muncă sănătoasă și productivă”, a subliniat Igor Zubcu.

În acest context, sindicatele din Moldova insistă asupra implementării rapide a prevederilor Convenției.

„Sănătatea și siguranța la locul de muncă nu sunt un privilegiu, ci un drept fundamental”, a concluzionat liderul sindical.

Intervenția în activitatea sindicatelor

Pe lângă problemele menționate, CNSM s-a adresat oficial Organizației Internaționale a Muncii în legătură cu un caz grav de intervenție în activitatea sindicală, înregistrat în toamna anului 2024.

Sindicatele și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa unei reacții operative din partea autorităților de stat și au cerut modificarea legislației naționale pentru a introduce sancțiuni clare pentru orice intervenție nejustificată în activitatea organizațiilor sindicale.