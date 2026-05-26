Sindicatele cer indemnizații unice pentru tinerii din structurile de forță.

Potrivit acestora, măsura ar putea reduce deficitul de personal și fluctuația cadrelor, informează rupor.md.

Acest subiect a fost discutat în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. După cum a menționat președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Igor Zubcu, un mecanism similar de susținere a tinerilor specialiști este deja aplicat cu succes în domeniile sănătății, educației și culturii. Sindicatele propun extinderea acestei practici și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior cu profil militar și specializat.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care prezidează ședința, a amintit că angajații structurilor de forță beneficiază deja de anumite preferințe, printre care compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinței și dreptul la pensionare anticipată.

Conducerea structurilor de forță a susținut pe deplin inițiativa sindicatelor, susținând-o cu statistici. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, între 40% și 60% (două până la trei persoane din cinci) angajați părăsesc instituțiile în primii cinci ani de serviciu. Principalele motive sunt salariile mici și lipsa unei locuințe proprii. Ajutorul financiar ar contribui la reținerea tinerilor și la sprijinirea lor în a se stabili în locurile de repartizare.

Ministerul Apărării a declarat, de asemenea, despre o fluctuație ridicată a personalului: rata de demisii din serviciu este de aproximativ 20%, ceea ce ministerul consideră un indicator critic.

Potrivit calculelor preliminare ale ministerelor, costul pentru buget arată astfel:

MAI va avea nevoie între 10 și 12 milioane de lei pe an.

Ministerul Apărării (pentru anul 2027) aproximativ 6 milioane de lei.

La rândul său, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a declarat că această propunere necesită o analiză aprofundată din perspectiva sustenabilității bugetului de stat. Totodată, ea a admis că în cadrul viitoarei politici fiscale și bugetare, Guvernul ar putea lua în considerare ajustări punctuale ale salariilor pentru cele mai deficitare posturi.

În urma discuțiilor, ministra Muncii, Natalia Plugaru, a solicitat Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării o analiză detaliată a dinamicii fluctuației personalului, pentru a determina în ce măsură suma propusă de 200.000 de lei este justificată economic și motivată.