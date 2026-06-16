Sindicatele cer accelerarea reformei salarizării în sectorul bugetar.

Lipsa progreselor în reformarea sistemului de salarizare din sectorul bugetar generează îngrijorări în rândul sindicatelor, care cer autorităților urgentarea procesului de elaborare și consultare a noii legislații.

De cealaltă parte, autoritățile afirmă că procesele avansează în ritmul planificat și că inițiativa va fi supusă dezbaterilor cu toți actorii sociali implicați, informează bani.md.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a adresat marți, 16 iunie, demersuri președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimând îngrijorare față de neprezentarea spre consultări publice a proiectului de lege.

Potrivit CNSM, reforma sistemului unitar de salarizare reprezintă un angajament important al autorităților. Sindicatele atenționează că perioada rămasă până la vacanța parlamentară este limitată, iar eventualele întârzieri în lansarea consultărilor publice pot compromite adoptarea unei legi calitative și implementarea eficientă a reformei.

„O reformă eficientă, care să asigure motivarea reală a salariaților și echitate în salarizare, nu poate fi realizată în grabă sau netransparent. Nerespectarea termenelor poate genera tensiuni sociale în colectivele de muncă”, subliniază CNSM.

De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor susține că proiectul noii legi a salarizării se află în etapa de definitivare și urmează să fie supus consultărilor publice în scurt timp. Inițiativa, menită să reformeze sistemul de remunerare din sectorul public, urmează să fie adoptată de Parlament până la sfârșitul lunii iulie și va intra în vigoare din septembrie.

Potrivit secretarei de stat Maia Sava, reforma vizează eliminarea discrepanțelor salariale din sistemul bugetar și introducerea unei grile unice de salarizare, care va asigura echitate și atractivitate în funcțiile publice.

Una dintre direcțiile discutate este alinierea salariului minim la recomandările europene, care prevăd un nivel de 40–50% din salariul mediu pe economie, măsură ce ar putea influența veniturile angajaților din segmentele inferioare ale grilei salariale.

CNSM își reafirmă disponibilitatea de a participa la consultări și de a contribui la modernizarea sistemului de salarizare și consolidarea protecției sociale a angajaților din sectorul public.