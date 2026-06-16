theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
16 Iunie 2026, 14:21
3 615
Copiază linkul
Link copiat

Sindicatele cer accelerarea reformei salarizării în sectorul bugetar

Lipsa progreselor în reformarea sistemului de salarizare din sectorul bugetar generează îngrijorări în rândul sindicatelor, care cer autorităților urgentarea procesului de elaborare și consultare a noii legislații.

Sindicatele cer accelerarea reformei salarizării în sectorul bugetar.
Sindicatele cer accelerarea reformei salarizării în sectorul bugetar.

De cealaltă parte, autoritățile afirmă că procesele avansează în ritmul planificat și că inițiativa va fi supusă dezbaterilor cu toți actorii sociali implicați, informează bani.md

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a adresat marți, 16 iunie, demersuri președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimând îngrijorare față de neprezentarea spre consultări publice a proiectului de lege.

Potrivit CNSM, reforma sistemului unitar de salarizare reprezintă un angajament important al autorităților. Sindicatele atenționează că perioada rămasă până la vacanța parlamentară este limitată, iar eventualele întârzieri în lansarea consultărilor publice pot compromite adoptarea unei legi calitative și implementarea eficientă a reformei.

„O reformă eficientă, care să asigure motivarea reală a salariaților și echitate în salarizare, nu poate fi realizată în grabă sau netransparent. Nerespectarea termenelor poate genera tensiuni sociale în colectivele de muncă”, subliniază CNSM.

De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor susține că proiectul noii legi a salarizării se află în etapa de definitivare și urmează să fie supus consultărilor publice în scurt timp. Inițiativa, menită să reformeze sistemul de remunerare din sectorul public, urmează să fie adoptată de Parlament până la sfârșitul lunii iulie și va intra în vigoare din septembrie.

Potrivit secretarei de stat Maia Sava, reforma vizează eliminarea discrepanțelor salariale din sistemul bugetar și introducerea unei grile unice de salarizare, care va asigura echitate și atractivitate în funcțiile publice. 

Una dintre direcțiile discutate este alinierea salariului minim la recomandările europene, care prevăd un nivel de 40–50% din salariul mediu pe economie, măsură ce ar putea influența veniturile angajaților din segmentele inferioare ale grilei salariale.

CNSM își reafirmă disponibilitatea de a participa la consultări și de a contribui la modernizarea sistemului de salarizare și consolidarea protecției sociale a angajaților din sectorul public.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici