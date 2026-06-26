Sindicatele bat alarma: Sporurile pentru titlurile științifice ar putea fi reduse până la 2.500 de lei.

Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) cere Ministerului Educației și Cercetării (MEC) clarificări, după ce modificările propuse la Legea salarizării riscă să diminueze sporurile lunare pentru titlurile științifice.

Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2.500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități, scrie moldova1.md.

Sindicatele avertizează că o astfel de tăiere reprezintă o regresie substanțială a veniturilor și va demotiva profund personalul academic calificat din țară.

La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și, respectiv, 4.000 de lei pentru titlul de doctor.

„Aceste valori au fost obținute prin negocieri dificile și sunt stipulate în Hotărârea de Guvern nr. 1234/2018 și nu pot fi renegociate în prezent, ele reprezentând nu doar un stimulent material, ci și recunoașterea competenței academice și a efortului depus de cadrele didactice, științifico-didactice și științifice”, se specifică în adresarea oficială către MEC.

Proiectul de modificare a Legii salarizării propune plafonarea acestor sporuri la un nivel mai scăzut:

2.500 de lei lunar – pentru titlul de doctor habilitat și/sau profesor universitar/profesor cercetător, cu 2.000 de lei mai puțin față de prezent;

1.500 de lei lunar – pentru titlul de doctor în științe și/sau conferențiar universitar/conferențiar cercetător, cu 2.500 de lei mai puțin față de prezent.

În acest context, organizațiile sindicale primare din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare solicită ca Ministerul Educației și Cercetării să vină cu o poziție oficială pentru a elimina incertitudinile și a confirma temeiul juridic care garantează menținerea plăților actuale.

În cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Savva, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028.

Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1.400 de lei. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 la 1.500 de lei, iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1.100 de lei la 2.500 de lei.