Și-a apărat mama, dar a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru depășirea limitelor legitimei apărări.

Următorii 9 ani condamnatul îi va petrece într-o instituție penitenciară de tip închis, informează Procuratura Chișinău, transmite rupor.md.

Cazul a avut loc în noaptea de 1 martie 2026, în apartamentul în care mama inculpatului locuia împreună cu concubinul său, în vârstă de 49 de ani. În timpul consumului comun de băuturi alcoolice, între cei doi parteneri civili a izbucnit un conflict. Concubinul a luat un cuțit și a început să amenințe femeia și fiul acesteia, după care tânărul a intervenit pentru a-și proteja mama.

În timpul altercației, fiul a reușit să-i smulgă cuțitul atacatorului. Totuși, depășind limitele legitimei apărări, el i-a aplicat bărbatului două lovituri cu același cuțit în zona gâtului. Din cauza rănilor suferite, victima a decedat.