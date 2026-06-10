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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 13:10
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Și-a apărat mama, dar a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru depășirea limitelor legitimei apărări

Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, l-a găsit vinovat pe un bărbat de 31 de ani pentru omor intenționat, depășind limitele legitimei apărări.

Și-a apărat mama, dar a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru depășirea limitelor legitimei apărări.
Și-a apărat mama, dar a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru depășirea limitelor legitimei apărări.

Următorii 9 ani condamnatul îi va petrece într-o instituție penitenciară de tip închis, informează Procuratura Chișinău, transmite rupor.md.

Cazul a avut loc în noaptea de 1 martie 2026, în apartamentul în care mama inculpatului locuia împreună cu concubinul său, în vârstă de 49 de ani. În timpul consumului comun de băuturi alcoolice, între cei doi parteneri civili a izbucnit un conflict. Concubinul a luat un cuțit și a început să amenințe femeia și fiul acesteia, după care tânărul a intervenit pentru a-și proteja mama.

În timpul altercației, fiul a reușit să-i smulgă cuțitul atacatorului. Totuși, depășind limitele legitimei apărări, el i-a aplicat bărbatului două lovituri cu același cuțit în zona gâtului. Din cauza rănilor suferite, victima a decedat.

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