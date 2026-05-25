Sezonul estival începe cu scumpirea biletelor de avion din Chișinău: Prețul ajunge până la 600 de euro.

Potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway09, cererea pentru zborurile operate de pe Aeroportul din Capitală depășește oferta disponibilă, iar lipsa unei concurențe suficiente ar permite companiilor aeriene să mențină tarife la niveluri foarte înalte, relatează bani.md.

Conform sursei citate, pe site-ul companiei aeriene Wizzair, unele dintre cele mai scumpe bilete tur-retur pentru începutul verii ajung la aproximativ 303 euro spre Milano, 364 euro spre Paris, 422 euro spre Dortmund și peste 600 de euro pentru Barcelona. Totodată, un zbor tur-retur spre Larnaca poate ajunge la circa 574 de euro, în timp ce cursele spre Nisa sau Copenhaga depășesc pragul de 390–420 de euro.

Și compania Skyup ar practica tarife similare pe anumite destinații. Potrivit Runway09, un zbor tur-retur spre Palma de Mallorca ajunge la aproximativ 446 de euro, iar spre Barcelona depășește 400 de euro.

În același timp, Turkish Airlines ar beneficia de poziția dominantă pe ruta Chișinău–Istanbul. Potrivit analizei, tarifele pentru această destinație variază între 295 și 353 de dolari, echivalentul a aproximativ 270–325 de euro, pe fondul cererii ridicate pentru conexiunile prin Istanbul.

Autorii analizei susțin că anularea unor curse operate anterior de companii locale și presiunea sezonului de vacanță contribuie la menținerea prețurilor ridicate pe piața aeriană.