Sesiunea de bacalaureat a început astăzi în Republica Moldova.

Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiu la această probă, potrivit informațiilor oficiale, scrie realitatea.md.

Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, nota „10”, din oficiu, se acordă, conform regulamentului, și candidaților care au susținut, în clasele a X-a – a XII-a, examene internaționale pentru certificarea competențelor în domeniul informaticii. În sesiunea 2024, de această facilitate au beneficiat 61 de candidați, iar în 2025 – 397 de candidați.

Totodată, începând cu sesiunea de examene din 2026, nota „10” din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română (alolingvi), pentru candidații care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române la nivelul B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Autoritățile au stabilit un calendar clar pentru desfășurarea examenelor naționale: pe 2 iunie are loc proba la Limba și literatura română pentru elevii din minorități, pe 5 iunie este programată Limba de instruire, iar pe 9 iunie — Limba străină. Pe 12 iunie va fi susținută disciplina de profil, urmată pe 16 iunie de disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie examenul la limbile minoritare — bulgară, ucraineană sau găgăuză.

În total, bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică peste 19.000 de candidați la nivel național.