Serviciul Vamal va implementa noi soluții IT pentru procesarea trimiterilor poștale.

Instituția a organizat sesiuni informative online cu participarea reprezentanților companiilor de curierat rapid, a întreprinderii de stat „Poșta Moldovei” și a experților Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), care se ocupă de modernizarea sistemului informațional vamal, transmite rupor.md.

Noile dezvoltări vor fi integrate în platforma informațională vamală ASYCUDA World și sunt destinate simplificării și optimizării procesării trimiterilor poștale internaționale, precum și îmbunătățirii schimbului electronic de date așteptat între operatorii poștali și autoritățile vamale.

„Noile funcții vor contribui la creșterea transparenței și predictibilității proceselor vamale, facilitând activitatea operatorilor economici implicați în comerțul extern prin intermediul trimiterilor poștale”, menționează Serviciul Vamal.

În cadrul discuțiilor, experții UNCTAD au prezentat soluții IT și module deja utilizate în mai multe țări europene pentru gestionarea fluxurilor poștale și a comerțului electronic.

În perioada următoare, operatorii poștali vor participa la testarea și adaptarea noilor procese și funcții, oferind feedback pentru optimizarea sistemului.