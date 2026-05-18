theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Mai 2026, 19:48
3 547
Copiază linkul
Link copiat

Serviciul Vamal va implementa noi soluții IT pentru procesarea trimiterilor poștale

Serviciul Vamal anunță dezvoltarea unor noi soluții IT pentru modernizarea procesării trimiterilor poștale internaționale în cadrul procesului de aliniere la standardele europene și integrare în spațiul vamal al Comunității.

Serviciul Vamal va implementa noi soluții IT pentru procesarea trimiterilor poștale.
Serviciul Vamal va implementa noi soluții IT pentru procesarea trimiterilor poștale.

Instituția a organizat sesiuni informative online cu participarea reprezentanților companiilor de curierat rapid, a întreprinderii de stat „Poșta Moldovei” și a experților Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), care se ocupă de modernizarea sistemului informațional vamal, transmite rupor.md.

Noile dezvoltări vor fi integrate în platforma informațională vamală ASYCUDA World și sunt destinate simplificării și optimizării procesării trimiterilor poștale internaționale, precum și îmbunătățirii schimbului electronic de date așteptat între operatorii poștali și autoritățile vamale.

„Noile funcții vor contribui la creșterea transparenței și predictibilității proceselor vamale, facilitând activitatea operatorilor economici implicați în comerțul extern prin intermediul trimiterilor poștale”, menționează Serviciul Vamal.

În cadrul discuțiilor, experții UNCTAD au prezentat soluții IT și module deja utilizate în mai multe țări europene pentru gestionarea fluxurilor poștale și a comerțului electronic.

În perioada următoare, operatorii poștali vor participa la testarea și adaptarea noilor procese și funcții, oferind feedback pentru optimizarea sistemului.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici