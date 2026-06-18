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logos.press.md logologos
18 Iunie 2026, 09:03
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Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor introduce funcția de ofițer de informații financiare

Guvernul a aprobat instituirea funcției de „ofițer de informații financiare” în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).

Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor introduce funcția de ofițer de informații financiare.
Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor introduce funcția de ofițer de informații financiare.

Acest pas are scopul de a alinia legislația Moldovei la standardele internaționale ale Grupului Egmont.

Amendamentele la legislația în vigoare, aprobate de Guvern miercuri, 17 iunie, au scopul de a conferi angajatului serviciului de informații financiare un statut juridic special și de a asigura garanții profesionale sporite, necesare pentru lucrul cu informații sensibile și complexe, informează logos-pres.md.

Conform noilor reguli, ofițerul de informații financiare va primi drepturi extinse de acces și prelucrare a datelor cu acces restricționat. În același timp, asupra sa vor fi impuse obligații stricte de respectare a principiilor de bună credință, confidențialitate și independență față de orice influență politică.

Specialistul va avea o responsabilitate clară în procesele de analiză, supraveghere și cooperare internațională – sarcini care depășesc cadrul serviciului public obișnuit și care necesită un regim special de protecție a datelor personale și a secretului de stat.

Potrivit autorilor proiectului, introducerea acestei funcții nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul de stat în 2026, deoarece instituția va acoperi costurile respective din rezerve interne. Mai mult, proiectul prevede reducerea unei funcții de adjunct al directorului, ceea ce va permite economisirea a peste 4,3 milioane de lei din cheltuielile cu personalul.

„Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor îi sunt necesare instrumente clare, personal specializat și potențial adecvat pentru reacție operativă. SPCSB devine principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu. Aceste modificări sunt necesare pentru ca Republica Moldova să poată construi un sistem funcțional și de încredere, capabil să prevină eficient riscurile spălării banilor și finanțării terorismului”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

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