Serviciul 112 avertizează: Crește numărul tentativelor de escrocherie telefonică.

Potrivit instituției, zilnic sunt înregistrate până la 250 de apeluri de la cetățeni contactați de persoane necunoscute care încearcă, prin înșelăciune sau intimidare, să obțină bani, date bancare sau informații personale, transmite noi.md.

Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor, Poliției, „poliției cibernetice”, Serviciului Fiscal de Stat, operatorilor de comunicații sau altor structuri de stat și private. Folosind metode de manipulare și presiune psihologică, ei forțează victimele să dezvăluie date confidențiale sau să efectueze transferuri de bani.

Dintre scenariile folosite de infractori se numără credite fictive sau datorii inexistente, declarații false despre încercări de a contracta împrumuturi pe numele victimei, referiri la așa-numitele „cazuri de finanțare a terorismului”, solicitări de coduri din SMS-uri sub pretextul livrării unui colet, notificări false despre expirarea contractelor de prestare a serviciilor de comunicații, precum și cereri de furnizare a datelor personale pentru „înlocuirea contoarelor de electricitate”.

În unele cazuri, victimele sunt convinse să contracteze credite noi pentru a achita presupuse datorii fictive. Conform sesizărilor primite, escrocii comunică frecvent în limba rusă și au un comportament agresiv, recurgând la amenințări sau manipulări. Serviciul 112 reamintește că instituțiile de stat, organizațiile bancare și operatorii oficiali nu solicită niciodată telefonic date confidențiale, parole, coduri SMS sau transferuri de bani.

La primirea unui apel suspect, cetățenilor li se recomandă insistent să întrerupă imediat convorbirea, să nu ofere date personale sau bancare, să nu acceseze linkuri din SMS-uri sau mesageri, să verifice informația direct la instituția corespunzătoare și să raporteze incidentul Poliției.

Autoritățile recomandă, de asemenea, să avertizeze despre pericolul existent rudele apropiate, în special persoanele în vârstă, care sunt cele mai frecvente ținte ale acestor scheme de înșelătorie.