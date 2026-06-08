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noi.md logonoi
8 Iunie 2026, 21:57
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Serviciul 112 avertizează asupra creșterii numărului de incidente cu copii

Numărul situațiilor de urgență în care sunt implicați copii este în creștere, potrivit Serviciului 112.

Serviciul 112 avertizează asupra creșterii numărului de incidente cu copii.
Serviciul 112 avertizează asupra creșterii numărului de incidente cu copii.

Instituția precizează că în ultima perioadă au fost raportate mai multe cazuri care au necesitat intervenția serviciilor specializate, multe dintre acestea fiind generate de accidente produse în câteva clipe de neatenție.

În acest context, reprezentanții Serviciului 112 atrag atenția că minorii, în special cei de vîrstă mică, pot ajunge rapid în situații periculoase atât în locuință, cât și în spațiile publice. Riscurile sunt mai mari în apropierea ferestrelor, balcoanelor, drumurilor, bazinelor de apă sau în zonele aglomerate, transmite noi.md.

Pentru reducerea numărului de incidente, autoritățile recomandă supravegherea permanentă a copiilor, securizarea locurilor care pot prezenta pericole și limitarea accesului către zonele cu risc sporit. De asemenea, adulții sunt încurajați să discute cu cei mici despre regulile de siguranță, adaptate vârstei lor.

Serviciul 112 subliniază că numeroase accidente pot fi prevenite prin atenție și măsuri simple de protecție. Instituția amintește că, în cazul unei urgențe care pune în pericol viața sau sănătatea unei persoane, trebuie apelat imediat numărul unic de urgență 112.

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