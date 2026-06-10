Serviciul 112 a înregistrat peste 7.000 de apeluri într-o zi.

Conform datelor operative centralizate, în ultimele 24 de ore, operatorii instituției au recepționat un număr-record de peste 7.000 de apeluri, fapt ce pune o presiune extremă pe logistica și personalul de gardă, transmite noi.md.

În acest context de criză, autoritățile lansează un apel ferm către populație pentru utilizarea rațională și responsabilă a numărului de urgență, securitatea și viața multor oameni depinzând de fiecare secundă salvată.

Din cauza fluxului neîntrerupt de apeluri, personalul Serviciului 112 activează la capacitate maximă, depunând eforturi susținute pentru a gestiona operativ volumul ridicat de informații. Reprezentanții serviciului subliniază că sprijinul și conștientizarea cetățenilor sunt absolut vitale în aceste momente pentru a permite echipajelor de Ambulanță, Poliție sau Pompieri să intervină rapid acolo unde viața, sănătatea sau siguranța oamenilor se află într-un pericol iminent.

Pentru a evita blocarea liniilor telefonice, Serviciul 112 reamintește regulile stricte de utilizare a acestui număr unic:

Destinație exclusivă: Numărul 112 trebuie apelat doar în situații critice, care pun în pericol viața, integritatea fizică, bunurile materiale sau ordinea publică.

Consecințele apelurilor abuzive: Apelurile nejustificate, farsele sau solicitările de informații generale (care nu reprezintă urgențe medicale sau de securitate) îngreunează direct activitatea operatorilor și pot provoca întârzieri fatale în cazul unor intervenții la accidente grave sau incendii.

Autoritățile aduc mulțumiri cetățenilor care dau dovadă de spirit civic și cooperare și vin cu un set de recomandări de bază pentru momentele în care este necesară formarea numărului 112: