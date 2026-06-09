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unimedia.info logounimedia
9 Iunie 2026, 11:16
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Sergiu Caraman, reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Sergiu Caraman a fost reales astăzi în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Candidatura acestuia a fost susținută de opt membri ai consiliului.

Sergiu Caraman, reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
Sergiu Caraman, reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

Pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii au fost înaintați doi candidați - Aliona Miron și Sergiu Caraman, transmite unimedia.info.

Patru membri ai consiliului au votat pentru Aliona Miron, iar opt pentru Sergiu Caraman.

Procedura de vot a avut loc în mod secret.

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