9 Iunie 2026, 11:16
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Sergiu Caraman, reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii
Sergiu Caraman a fost reales astăzi în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Candidatura acestuia a fost susținută de opt membri ai consiliului.
Pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii au fost înaintați doi candidați - Aliona Miron și Sergiu Caraman, transmite unimedia.info.
Patru membri ai consiliului au votat pentru Aliona Miron, iar opt pentru Sergiu Caraman.
Procedura de vot a avut loc în mod secret.