Sergiu Caraman: Noile reguli fiscale vor duce la reducerea salariilor judecătorilor.

CSM cere revizuirea proiectului noii legi a salarizării, avertizând că prevederile actuale ar putea conduce la diminuarea veniturilor unor categorii de judecători și la accentuarea crizei de personal din sistemul judecătoresc.

Potrivit președintelui CSM, Sergiu Caraman, proiectul legii salarizării era unul mult așteptat, în special de către tinerii judecători, însă formula propusă riscă să producă efecte contrare celor urmărite, informează ipn.md.

„Proiectul legii salarizării era mult așteptat de tinerii judecători. Noi ne dorim nu doar să ocupăm funcțiile, ci și să menținem profesioniștii în sistem. Acești tineri judecători nu sunt subiecți ai evaluării, respectiv, salariul lor este mult mai jos decât al judecătorilor care au trecut vettingul. Potrivit unor calcule estimative salariile lor chiar ar urma să scadă cu aproximativ o mie de lei”, a declarat Sergiu Caraman în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Potrivit șefului CSM, calculele efectuate la nivelul instanțelor arată că noua formulă de salarizare și modificările fiscale preconizate, vor determina diminuări ale veniturilor judecătorilor.

„Trebuie să luăm în considerare și reforma fiscală, care va intra în vigoare de anul viitor. Să admitem că o anumită categorie de bugetari va avea un salariu cu 11% mai mare decât salariul actual, reieșind din faptul că impozitul ar urma să crească cu 14% pentru fiecare salariat, asta presupune o diminuare a salariului cu câteva procente”, a precizat președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

În avizul său, CSM solicită autorităților să revizuiască prevederile proiectului legii salarizării pentru a evita reducerea veniturilor judecătorilor, agravarea deficitului de cadre și afectarea funcționării sistemului judecătoresc.