theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
25 Iunie 2026, 11:22
6 816
Copiază linkul
Link copiat

Sergiu Caraman: Noile reguli fiscale vor duce la reducerea salariilor judecătorilor

CSM cere revizuirea proiectului noii legi a salarizării, avertizând că prevederile actuale ar putea conduce la diminuarea veniturilor unor categorii de judecători și la accentuarea crizei de personal din sistemul judecătoresc.

Sergiu Caraman: Noile reguli fiscale vor duce la reducerea salariilor judecătorilor.
Sergiu Caraman: Noile reguli fiscale vor duce la reducerea salariilor judecătorilor.

Potrivit președintelui CSM, Sergiu Caraman, proiectul legii salarizării era unul mult așteptat, în special de către tinerii judecători, însă formula propusă riscă să producă efecte contrare celor urmărite, informează ipn.md.

„Proiectul legii salarizării era mult așteptat de tinerii judecători. Noi ne dorim nu doar să ocupăm funcțiile, ci și să menținem profesioniștii în sistem. Acești tineri judecători nu sunt subiecți ai evaluării, respectiv, salariul lor este mult mai jos decât al judecătorilor care au trecut vettingul. Potrivit unor calcule estimative salariile lor chiar ar urma să scadă cu aproximativ o mie de lei”, a declarat Sergiu Caraman în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Potrivit șefului CSM, calculele efectuate la nivelul instanțelor arată că noua formulă de salarizare și modificările fiscale preconizate, vor determina diminuări ale veniturilor judecătorilor.

„Trebuie să luăm în considerare și reforma fiscală, care va intra în vigoare de anul viitor. Să admitem că o anumită categorie de bugetari va avea un salariu cu 11% mai mare decât salariul actual, reieșind din faptul că impozitul ar urma să crească cu 14% pentru fiecare salariat, asta presupune o diminuare a salariului cu câteva procente”, a precizat președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

În avizul său, CSM solicită autorităților să revizuiască prevederile proiectului legii salarizării pentru a evita reducerea veniturilor judecătorilor, agravarea deficitului de cadre și afectarea funcționării sistemului judecătoresc.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici