unimedia.info
18 Mai 2026, 15:01
26 049
Șeful TRM, Vlad Țurcanu, a demisionat după scandalul voturilor de la Eurovision

Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia în urma scandalului izbucnit după votul acordat de juriul din Republica Moldova la Eurovision 2026.

Anunțul vine la două zile după valul de reacții și critici apărute pe rețelele sociale, unde internauții au contestat faptul că Moldova a oferit României doar 3 puncte, în timp ce juriul român a acordat Republicii Moldova 10 puncte, informează unimedia.info.

„Aceasta este decizia mea”, a declarat Vlad Țurcanu, anunțând demisia din funcția de director general al Teleradio-Moldova.

