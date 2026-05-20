Șeful Secției poliția criminală de la IP Botanica, plasat în arest la domiciliu.

Procurorii anunță că vor contesta această decizie a instanței, informează rupor.md.

„Procurorul în dosar din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău nu este de acord cu decizia și va depune apel la Curtea de Apel „Centru”, solicitând aplicarea măsurii arestului preventiv”, a declarat reprezentanta Procuraturii Generale, Violina Moraru.

De asemenea, marți, un alt inculpat în dosar a primit prelungirea arestului pentru 30 de zile. În privința celorlalți patru suspecți, decizia privind prelungirea măsurii preventive va fi luată miercuri.

Potrivit anchetei, șase polițiști, inclusiv șeful subdiviziunii, au fost reținuți după percheziții la Inspectoratul de Poliție Botanica în dosarul de corupție, în urma cărora au fost descoperite obiecte interzise.

Conform informațiilor Centrului Național Anticorupție, suspecții ar fi cerut în mod sistematic între 3.000 și 10.000 de dolari de la persoane implicate în consum și trafic de droguri. Toți inculpații, inclusiv conducerea inspectoratului, au fost suspendați din funcții pe durata anchetei.