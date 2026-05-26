Șeful PCCOCS: Tortura nu mai reprezintă un fenomen de amploare în Republica Moldova.

Potrivit acestuia, în prezent există 10 cauze penale privind tortura aflate în gestiunea procuraturii specializate.

„Fenomenul a scăzut în amploare, nu mai are aceeași intensitate și nu există necesitatea ca procuratura specializată să se concentreze exclusiv pe examinarea proceselor penale privind tortura”, a declarat Furtună, informează logos-pres.md.

El a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora instituțiile internaționale ar obliga Republica Moldova să întrețină o procuratură specializată exclusiv pentru investigarea torturii.

„CEDO prevede necesitatea existenței unui procuror specializat. Noi, în cadrul Procuraturii Generale, am avut, avem și vom avea în continuare o secție specializată pe combaterea torturii”, a precizat procurorul-șef.

Totodată, Furtună a menționat că, pe lângă cele 10 cauze penale pentru tortură, anul trecut au fost înregistrate peste 100 de procese penale privind relele tratamente.

Potrivit lui, cei 12 procurori responsabili de exercitarea urmăririi penale gestionează aproximativ 360 de cauze penale, iar în anumite situații volumul mare de dosare privind relele tratamente le bloca activitatea și îi obliga să se concentreze aproape exclusiv pe aceste investigații.