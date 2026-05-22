Șeful PCCOCS a schimbat un apartament pe două și a luat credite de 1,7 milioane de lei.

Conform unei publicații zdg.md, Victor Furtună, numit șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în noiembrie 2025 (anterior a exercitat temporar această funcție din ianuarie 2023), a efectuat o serie de tranzacții financiare majore în perioada în care integritatea sa financiară era supusă unei verificări oficiale, transmite tvrmoldova.md.

Familia Furtuna a depus declarațiile de avere încă la începutul lunii februarie, dar le-a rectificat ulterior, incluzând vânzarea în 2026 a unui automobil și efectuarea unor investiții în bunuri imobile aflate în construcție.

Inițial, soții Furtună au cumpărat în 2025 un apartament în construcție de 93,8 metri pătrați, la preț de 1,55 milioane de lei. Alte cinci încăperi nelocative, cu suprafețe între 4 și 16 metri pătrați, l-au costat pe șeful PCCOCS 565.000 de lei, adică aproape salariul său anual. Este vorba despre debarale, a menționat acesta.

În declarația rectificată, apartamentul din 2025 a dispărut, fiind înlocuit de alte două apartamente, la fel aflate în construcție, a câte 72 de metri pătrați, cu valoarea de 1,2 milioane de lei fiecare. Cele două bunuri au provenit din „contracte de schimb a bunurilor imobile în construcție”, semnate în luna martie. Cele două sunt în același bloc cu primul, a precizat Furtuna.

„Mi-a nimerit oferta cu acele apartamente în construcție. Urmează să fie date în exploatare în câțiva ani, doi-trei, intuiesc eu. Inițial ne-am orientat la acel apartament (de aproape 94 de metri pătrați, n.r.), ulterior am calculat posibilitățile și a apărut oferta cu aceste două apartamente – să schimbăm și diferența de metraj am achitat-o (49,9 metri pătrați, n.r.). (…) Între timp, am găsit o persoană care mi-a propus să schimb apartamentul pe două apartamente alăturate mai mari. Atunci am fost de acord – am vândut mașina și am mai luat încă două credite”, a explicat Victor Furtuna.

Conform diferenței de prețuri declarate, procurorul a achitat încă 965.000 de lei pentru cele două apartamente.

Victor Furtuna a declarat inițial vânzarea unui Renault Megane cu 230.000 de lei lui Sergiu Hîncu. Automobilul a fost vândut la începutul anului 2025, a precizat procurorul. Mașina a fost importată în 2022, cu 170.000 de lei, fiind declarată de șeful PCCOCS cu o valoare de piață cu 30.000 de lei mai mare, și vândută trei ani mai târziu cu 60.000 de lei în plus față de prețul de achiziție.

După rectificare, deși nu era obligat, Furtuna a inclus și vânzarea în 2026 a automobilului Toyota Auris, cumpărat în 2023. Acuzatorul de stat a declarat anterior că ar fi cumpărat mașina cu 150.000, dar că valoarea de piața ar fi cu 30.000 de lei mai mare, diferența fiind explicată și de această dată prin faptul că „a importat automobilul personal din afara R. Moldova”. După trei ani de utilizare, șeful PCCOCS a vândut mașina cu 112.000 de lei în plus față de prețul de cumpărare declarat. Cumpărător a fost declarat Ion Clipca.

„L-am importat la un preț mai avantajos. L-am vândut la un preț de piață. Verificați pe ***, este un preț mediu. Sunt mașini mult mai scumpe (…)”, a precizat Furtuna.

Întrebat de ZdG de ce a inclus în declarația pentru 2025 vânzarea efectuată în 2026, Furtuna a spus că a făcut-o „pentru ca să fie clar de unde s-au luat banii pentru a cumpăra acele apartamente”. „Nu eram obligat, dar am considerat să-l declar pentru a dispărea eventualele întrebări”, a menționat Furtuna.

Tot în 2025, Furtuna și-a cumpărat un BMW 520D, fabricat în 2013, cu prețul de 240.000 de lei.

Anterior fără credite sau datorii, soții Furtuna au luat în 2025 trei credite de la două bănci, în sumă totală de 999.600 de lei. Scadente în cinci ani, procurorii au achitat într-un an aproximativ 444.000 de lei. Alți peste 388.000 de lei au fost împrumutați în 2025 de la fratele procurorului, Artur Furtuna, cu zero lei dobândă. Alte trei credite au fost contractate în 2026, în sumă totală de 755.400 de lei.

În 2025, procurorul-șef a ridicat un salariu de 570.000 de lei – circa 48.000 de lei lunar. Soția acestuia, Tatiana Furtuna, care este procuroră în cadrul Procuraturii Criuleni, a obținut un salariu de circa 316.000 de lei, adică aproximativ 26.000 de lei lunar. Șeful PCCOCS a indicat în declarație că soția lui a primit o donație de 86.000 de lei de la Valentina Compan, mama ei. „Vrând să facem pasul de a ne schimba imobilul, eram îndatorați și dumneaei a văzut…”, a menționat Victor Furtuna.

La veniturile familiei Furtuna în 2025 a contribuit și Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, procurorul declarând că a ridicat o alocație echivalentă cu circa 27.000 de lei. Alți 3.000 de euro (60.000 de lei, n.r.) au provenit din „cadouri de la rude apropiate”.

Furtuna a promovat evaluarea externă în octombrie 2025.