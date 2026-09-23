Șeful Moldelectrica: Moldova este pregătită pentru situații de urgență.

Moldova rămâne vulnerabilă din punctul de vedere al securității electroenergetice în condițiile războiului de la granițele țării.

Însă, autoritățile și operatorul sistemului de transport al energiei electrice au pregătit soluții pentru situații de urgență.

Directorul Moldelectrica, Sergiu Carmanschi, spune că sistemul se poate baza inclusiv pe interconexiunile cu România, iar infrastructura strategică este protejată.

Una dintre principalele soluții pentru menținerea alimentării cu energie în cazul unor incidente o reprezintă interconexiunile cu România. Moldova dispune de patru linii cu tensiunea de 110 kilovolți și o linie de 400 kilovolți, care pot fi utilizate atât în situații de urgență, cât și în timpul lucrărilor de reparație.

Potrivit directorului Moldelectrica, doar prin cele patru linii de 110 kilovolți, în anumite condiții, pot fi primiți din sistemul românesc aproximativ 120 de megawați de putere pentru alimentarea consumatorilor din Republica Moldova. Puterea exactă se calculează în funcție de situația din sistem și poate varia în diferite perioade.

Ce se va întâmpla în cazul deconectărilor

După incidentele din ultimii ani, Moldelectrica a actualizat procedurile pentru situații de criză. Au fost revizuite listele consumatorilor vitali și normele privind deconectările manuale. Carmanschi menționează că deconectarea manuală este ultimul mecanism care poate fi aplicat, iar operatorul are pregătite mai multe scenarii de reacție.

„Tragem învățăminte din tot ce s-a întâmplat”, a declarat directorul Moldelectrica, precizând că scenariile sunt verificate în timpul antrenamentelor, iar echipele operative sunt pregătite să intervină în orice moment.

Potrivit lui Carmanschi, protecția infrastructurii electroenergetice reprezintă o prioritate, iar principalele noduri ale sistemului sunt protejate. La implementarea acestor măsuri participă specialiștii Moldelectrica și companii specializate din Republica Moldova.

De asemenea, sunt desfășurate antrenamente interne și exerciții cu specialiști externi pentru identificarea vulnerabilităților și perfecționarea măsurilor de protecție.

Un risc separat îl reprezintă atacurile cibernetice. Șeful Moldelectrica susține că securitatea cibernetică este în prezent o prioritate pentru protecția sistemului electroenergetic. Cu sprijinul partenerilor externi, întreprinderea a realizat proiecte și a implementat soluții software pentru consolidarea securității cibernetice.

„Consider că acum suntem pregătiți să facem față riscurilor din domeniul securității cibernetice”, a declarat Carmanschi.