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3 Iulie 2026, 07:27
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Șeful Metalferos, exclus din PAS, și-a dat demisia

Șeful Metalferos, Petru Bondari, și-a dat demisia după ce a fost exclus din PAS împreună cu fratele său. Motivul excluderii a fost acuzația de implicare în controversatul proiect de deschidere a unei cariere la Coșnița.

Șeful Metalferos, exclus din PAS, și-a dat demisia.
Șeful Metalferos, exclus din PAS, și-a dat demisia.

Cu o zi înainte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Petru Bondari și fratele său, Mihai Bondari, s-ar afla în spatele companiei care intenționează să deschidă o carieră de nisip și prundiș în localitatea Coșnița. PAS a afirmat că firma a făcut transferuri de milioane de lei către Primăria Coșnița înainte ca autoritățile locale să ia o decizie privind schimbarea destinației terenurilor pe care urma să fie deschisă cariera, scrie tv8.md.

La rândul lor, frații Bondar resping acuzațiile și susțin că au vândut compania și nu mai au nicio legătură cu proiectul.

„Dumnealor în baza unor bănuieli, bănuieli sunt multe, dar probe sau dovezi nu prea am văzut și dacă ar fi fost ceva ilegal sau nu știu ce acolo sunt organe competente în fața cărora poți să răspunzi, dar să vii cu acuzații nefondate cred că nu este nici colegial, nici corect. Nu am nimic cu compania, a fost vândută în 2024 acțiunile care le face investitorul ține de el, ce treabă am eu”, a declarat Petru Bondari.

„Trebuiau să se informeze să mai întrebe și de mine care e situația, am documente justificative”, a adăugat el.

Totuși, proiectul privind deschiderea carierei de nisip și prundiș la Coșnița datează din anul 2020, perioadă în care compania era administrată de frații Bondari.

„Da, am cumpărat, sunt resurse, ce să facem, am cumpărat, am vândut mai scump, asta este. Prin acest proiect a fost ideea de a lichida gunoiștea, plus la asta de a veni o sursă de bani în primărie”, a explicat Petru Bondari.

PAS a anunțat și excluderea consilierei locale din Pârâta, Lilia Coică. Formațiunea susține că aceasta ar fi acționat în interesul unui agent economic care intenționa să deschidă o carieră în localitate. 

Proiectul carierei de la Coșnița a stârnit un val de nemulțumiri în rândul localnicilor. Oamenii au organizat proteste, iar ulterior, la un referendum consultativ, 95 la sută dintre participanți s-au pronunțat împotriva deschiderii exploatării.

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