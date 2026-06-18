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ipn
18 Iunie 2026, 13:00
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Șeful IGP: Prejudiciul escrocheriilor online și telefonice este de 157 de milioane de lei

Escrocheriile online și telefonice au generat prejudicii de cel puțin 157 de milioane de lei în primele cinci luni ale anului curent. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

Șeful IGP: Prejudiciul escrocheriilor online și telefonice este de 157 de milioane de lei.
Șeful IGP: Prejudiciul escrocheriilor online și telefonice este de 157 de milioane de lei.

Potrivit șefului IGP, suma reală ar putea fi însă mult mai mare, deoarece nu toate victimele sesizează autoritățile, transmite ipn.md.

Șeful IGP a menționat că numeroase victime ale escrocilor evită să raporteze cazurile de fraudă din cauza rușinii sau a sentimentului de vinovăție. 

„Unii nici nu raportează. Din rușine pentru ce s-a întâmplat. Dar asta nu este o scuză. Omul trebuie să raporteze și să facem tot posibilul ca să-și obțină prejudiciul”, a declarat Viorel Cernăuțeanu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

Potrivit lui, fenomenul este unul de amploare, iar numărul sesizărilor și al dosarelor aflate în gestiunea poliției este în continuă creștere. 

„Au fost constatate peste 1.500 de raportări. Cauze penale deja în gestiune sunt în jur de 800, dar o parte din materiale sunt încă procese penale, adică urmează să fie stabilite circumstanțele. De aceea, acest număr ulterior va crește”, a mai spus Viorel Cernăuțeanu.

Șeful IGP a atras atenția că investigarea acestor infracțiuni este îngreunată de caracterul lor transfrontalier. Potrivit lui, grupările infracționale profită de tehnologiile informaționale pentru a acționa din afara țării.

„Datorită posibilităților tehnologiilor informaționale, infracțiunea nu mai are frontieră. Alegerea infractorului este de a comite o faptă în afara teritoriului în care se află, pentru că astfel devine mult mai dificil de documentat. Sunt câteva call-centre care activează din câteva țări”, a mai spus șeful Poliției Naționale.

Sursă
ipn
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