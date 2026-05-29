theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
29 Mai 2026, 11:53
3 096
Copiază linkul
Link copiat

Șeful ASP: Noul model de permis de conducere este practic imposibil de falsificat

Noul model al permisului de conducere este aproape imposibil de falsificat. Asigurările sunt date de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu.

Șeful ASP: Noul model de permis de conducere este practic imposibil de falsificat.
Șeful ASP: Noul model de permis de conducere este practic imposibil de falsificat.

Potrivit oficialului, documentul include zeci de noi elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea rapidă a informațiilor despre șofer și statutul permisului, transmite ipn.md.

Șeful ASP a menționat că o mare parte dintre elementele utilizate în vechiul model al permiselor de conducere sunt deja depășite din punct de vedere tehnologic. „Permisele vechi au fost produse ca plastic cu tehnologia și designul de acum 9 ani. Avem aproape 2,3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova care au dreptul să șofeze, de la motocicletă, până la camioane și troleibuze”, a spus șeful ASP în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la JurnalTV.

Oficialul a precizat că necesitatea sporirii nivelului de securitate vine pe fondul numeroaselor tentative de falsificare a permiselor de conducere, în special pentru utilizarea acestora peste hotare.

„Noi suntem o populație foarte mobilă, inclusiv peste hotare. Cele mai multe tentative de fals sunt pe permisele de conducere, nu pe pașaport sau pe cardul de identitate. Cardul de identitate e valabil doar pe teritoriul țării unde locuiești. Permisul este cel mai solicitat document în cazul angajării peste hotare. De aceea, noi am plasat pe verso permisului un QR cod care citește integral informația, categoria, restricțiile. Poți să ai permis, dar el să fie suspendat. Iată aceste lucruri sunt arătate când permisul este scanat”, a explicat Mircea Eșanu.

Potrivit șefului ASP, permisele aflate în prezent în circulație vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris pe document. Totodată, tariful pentru perfectarea unui nou permis în termen de 20 de zile lucrătoare va crește de la 420 la 440 de lei.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici