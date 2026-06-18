Șeful APP: Dumitru Vangheli a trecut toate verificările înainte de a fi numit la MoldATSA.

Directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, susține că șeful suspendat al Î.S. „MoldATSA”, Dumitru Vangheli, a fost numit în funcție după parcurgerea tuturor procedurilor legale.

„Concursul de numire al lui Dumitru Vangheli este organizat de Consiliu. Este Comisia și Consiliul care desfășoară concursul. Aceste lucruri au fost examinate de către Consiliu. Acum, cât de profund au fost făcute aceste verificări și dacă se adeveresc informațiile expuse în investigație, vom vedea în urma anchetei pe care am dispus-o”, a declarat Cojuhari, relatează bani.md.

Șeful APP a subliniat că, după concurs, Vangheli a trecut și o etapă suplimentară de verificare, având în vedere specificul funcției de conducere de la MoldATSA.

„Domnul a trecut și altă etapă de verificare. Funcția presupune acces la secretul de stat, a trecut toată procedura, a obținut acest aviz și respectiv a fost numit, a fost încheiat contractul”, a precizat Cojuhari.

În dimineața zilei de astăzi, Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care se afirmă că Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul pentru funcția de director al MoldATSA în anul 2025. Potrivit publicației, acesta ar fi declarat că a obținut licența de pilot la o academie privată din Canada și că a activat timp de doi ani ca pilot la compania Air Canada.

ZdG susține că informațiile respective nu au fost confirmate de instituțiile și companiile menționate, inclusiv de Air Canada. Contactat de publicație, Vangheli a respins acuzațiile și a afirmat că anumite activități nu pot fi făcute publice, invocând existența unor „misiuni secrete”.

În urma apariției investigației, APP a instituit o comisie de anchetă care va analiza circumstanțele semnalate și va prezenta concluziile în termen de 30 de zile. Până la finalizarea verificărilor, Dumitru Vangheli a fost suspendat din funcție.