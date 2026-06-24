Șeful APP, despre returnarea banilor primiți de Taburceanu: Cred că vom găsi o soluție.

Modul în care vor fi restituite sporurile și adaosurile salariale încasate de purtătoare de cuvânt a întreprinderii Moldatsa, Anastasia Taburceanu, va fi stabilit după finalizarea verificărilor oficiale.

Despre aceasta a declarat directorul Agenției Proprietăți Publice (APP), Roman Cojuhari.

„Urmează să vedem… Este vorba despre activitatea strict operațională a întreprinderii. Vom analiza situația și vom stabili metoda de restituire. Așteptăm concluziile comisiei de cenzori și ale Inspecției financiare. Cred că se va găsi o soluție pentru returnarea sumelor”, a declarat Cojuhari miercuri, 24 iunie, înaintea ședinței Guvernului, transmite realitatea.md.

Amintim că, Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia marți, 23 iunie, din funcția de purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa și a precizat că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri și adaosuri salariale pe perioada activității sale.

Decizia vine după publicarea unei investigații jurnalistice care arată că aceasta ar fi încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an. Potrivit Rise Moldova, venitul său lunar ar fi fost de peste 75.000 de lei anul trecut, iar în 2026 ar fi depășit 120.000 de lei pe lună.

Scandalul de la Moldatsa a început după o altă investigație, care îl vizează pe directorul întreprinderii, Dumitru Vangheli. Acesta ar fi declarat în CV studii și experiență la companii aeriene din Canada, informații care nu au putut fi confirmate de Air Canada. În urma dezvăluirilor, Vangheli și-a anunțat demisia, iar APP a anunțat inițierea unei anchete.