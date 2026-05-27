moldova1.md logomoldova1
27 Mai 2026, 11:22
2 546
Șefii noilor agenții teritoriale din educație vor fi numiți prin concurs și vor avea mandate limitate

Majoritatea angajaților direcțiilor raionale de învățământ își vor păstra locurile de muncă după reforma care prevede transformarea acestora în agenții teritoriale, dă asigurări, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Șefii noilor agenții teritoriale din educație vor fi numiți prin concurs și vor avea mandate limitate.

Acesta susține că reforma va aduce salarii mai mari pentru angajați, concursuri pentru funcțiile de conducere și mai multă stabilitate în sistem, scrie moldova1.md.

„Cel puțin 90% din cei care sunt astăzi angajați își vor continua activitatea, pentru că Direcțiile de Învățământ nu dispar, ele se transformă într-un nou format, în cadrul acestor agenții teritoriale ale educației, care la rândul lor vor avea subdiviziuni în fiecare raion, doar că nu vor mai fi subordonate Consiliilor Raionale, vor fi subordonate direct Ministerului”, a declarat Dan Perciun în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.

Miza acestei reforme este și creșterea atractivității funcțiilor din sistemul administrativ al educației, inclusiv prin majorarea salariilor, în condițiile în care multe direcții se confruntă cu lipsă de personal, spune ministrul.

Șefii viitoarelor agenții teritoriale vor fi selectați prin concurs și vor putea exercita cel mult două mandate.

„Conform modificărilor propuse, șefii acestor agenții vor fi funcții de demnitate publică, cu cel mult două mandate pe care le pot exercita și cu garanții suplimentare de stabilitate în funcție, pentru că ne dorim ca acești oameni să se bucure de o stabilitate maximă în funcția pe care o dețin”, a menționat ministrul.

Întrebat cum se va asigura ministerul că în fruntea agențiilor nu vor ajunge persoane promovate politic, Dan Perciun a spus că „obiectivul reformei este tehnocratizarea sistemului și scoaterea de sub influența politică” și așteptarea e că „majoritatea actualilor șefi de direcții să rămână în funcții și după reorganizare”.

moldova1.md logomoldova1
