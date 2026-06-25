theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
agora.md logoagora
25 Iunie 2026, 11:44
11 390
Copiază linkul
Link copiat

Șefa MAI: Obiectele radioactive găsite la Botanica sunt de origine sovietică

Obiectele radioactive descoperite în subsolul unui bloc din sectorul Botanica sunt de producție sovietică și, potrivit informațiilor preliminare, nu prezintă pericol pentru sănătatea populației.

Șefa MAI: Obiectele radioactive găsite la Botanica sunt de origine sovietică.
Șefa MAI: Obiectele radioactive găsite la Botanica sunt de origine sovietică.

Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că autoritățile așteaptă rezultatele expertizelor dispuse pentru a stabili toate circumstanțele cazului, inclusiv cum au ajuns acestea în blocul de locuit, transmite canalul de Telegram agora.md

Reamintim că, pe 23 iunie, în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Traian, 19/1, în sectorul Botanica al Capitalei, au fost descoperite două obiecte suspecte cu marcaj de pericol radioactiv.

Sursă
agora.md logoagora
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici