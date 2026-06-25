Șefa MAI: Obiectele radioactive găsite la Botanica sunt de origine sovietică.

Obiectele radioactive descoperite în subsolul unui bloc din sectorul Botanica sunt de producție sovietică și, potrivit informațiilor preliminare, nu prezintă pericol pentru sănătatea populației.

Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că autoritățile așteaptă rezultatele expertizelor dispuse pentru a stabili toate circumstanțele cazului, inclusiv cum au ajuns acestea în blocul de locuit, transmite canalul de Telegram agora.md

Reamintim că, pe 23 iunie, în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Traian, 19/1, în sectorul Botanica al Capitalei, au fost descoperite două obiecte suspecte cu marcaj de pericol radioactiv.