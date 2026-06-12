Sectorul privat va putea contribui la finanțarea sportului.

Modificările vor permite atragerea investițiilor și crearea de parteneriate între structurile sportive și mediul de afaceri.

Potrivit noii legi, cluburile și ligile sportive profesionale vor putea fi înregistrate ca societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni, ceea ce va simplifica colaborarea lor cu organizații locale și străine, scrie rupor.md.

Totodată, documentul a modificat regulile de acordare a indemnizațiilor viagere pentru antrenorii sportivilor de performanță. De acum înainte, pentru a beneficia de aceste plăți, este necesară îndeplinirea simultană a două condiții: atingerea vârstei standarde de pensionare și realizarea unui stagiu de activitate de cel puțin 20 de ani în calitate de antrenor.

Inițiativa a fost elaborată de deputații PAS pentru a alinia regulile moldovenești la normele europene.