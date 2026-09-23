Secția perinatală de la Nisporeni, închisă temporar din cauza lipsei unui neonatolog.

La Spitalul Raional Nisporeni, începând cu 7 septembrie, a fost suspendată temporar acordarea asistenței perinatale în regim de spitalizare pentru gravide.

După cum au comunicat reprezentanții administrației instituției, motivul este lipsa unui medic neonatolog.

Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța mamelor și a nou-născuților. Potrivit dispoziției Ministerului Sănătății, gravidele din raionul Nisporeni vor fi direcționate, la necesitate, către Spitalul Raional Ungheni, unde funcționează un centru perinatal de nivelul II, sau către Institutul Mamei și Copilului din Chișinău — în cazurile care necesită asistență perinatală de nivelul III, scrie rupor.md.

Transportarea pacientelor va fi efectuată prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, ținând cont de indicațiile medicale și de principiul celui mai scurt timp de acces la instituția medicală.

Administrația Spitalului Raional Nisporeni recomandă gravidelor să se adreseze medicului de familie sau ginecologului, pentru a obține informații despre asistența medicală și despre direcționarea către instituția corespunzătoare.

Reprezentanții spitalului menționează că măsura temporară este necesară pentru ca femeile și nou-născuții să beneficieze de asistență medicală specializată în condiții de siguranță.