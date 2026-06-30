Secretara de Stat de la Ministerul Energiei a declarat venituri de circa 3 milioane de lei pentru anul 2025.

Carolina Novac, secretară de stat la Ministerul Energiei din Republica Moldova, a înregistrat în anul 2025 venituri totale care se apropie de suma de 3 milioane de lei.

Informația, apărută inițial în spațiul public și bazată pe datele din declarația de avere și interese personale, arată că cea mai mare parte a sumei provine din indemnizația de membru al Consiliului de Observatori al S.A. „Moldovagaz”, informează libertv.md.

Conform documentelor oficiale, oficialul de la Ministerul Energiei a ridicat în cursul anului trecut sume substanțiale atât din salariul de demnitate publică, cât și din alte activități sau investiții conexe.

Cifrele din declarația de avere: Peste 2,2 milioane de lei doar de la Moldovagaz

Din calitatea sa de reprezentant al statului în Consiliul de Observatori al gigantului energetice S.A. „Moldovagaz”, Carolina Novac a încasat în 2025 o indemnizație anuală în mărime de 2.250.550,97 de lei.

La această sumă se adaugă salariul ridicat direct de la Ministerul Energiei pentru funcția de secretară de stat, calculat la 546.444,94 de lei pentru întregul an. În total, cumulând doar aceste două surse principale, veniturile oficialului depășesc pragul de 2,79 milioane de lei. Un calcul simplu arată că media lunară a veniturilor sale din funcțiile deținute la stat a depășit 230.000 de lei.

Profituri suplimentare din Valori Mobiliare de Stat și activități academice

Pe lângă remunerările salariale directe, secretara de stat a raportat încasări și din investiții financiare. Astfel, în anul 2025, Carolina Novac a obținut o dobândă de 138.000 de lei în urma achiziționării de Valori Mobiliare de Stat (VMS) – instrumente prin care Ministerul Finanțelor împrumută capital de la persoane fizice și juridice pentru finanțarea cheltuielilor bugetare.

De asemenea, în aceeași declarație este menționată și o sumă de 10.000 de lei achitată de asociația obștească „Cetățeni pentru Europa”, pentru redactarea unui articol de specialitate.

Apariția acestor cifre a stârnit un val de reacții în mediul online și în rândul opoziției extraparlamentare, unde se critică discrepanța majoră dintre veniturile zilnice ale unor înalți funcționari publici (estimate la peste 8.000 de lei pe zi) și veniturile medii ale cetățenilor Republicii Moldova. Criticii mai subliniază și aspectul moral al investițiilor în VMS efectuate de către membrii executivului.

Până la momentul difuzării acestei știri, nici secretara de stat Carolina Novac, nici reprezentanții serviciului de presă al Ministerului Energiei nu au emis un comentariu oficial referitor la dezbaterile din spațiul public legate de declarația de avere.