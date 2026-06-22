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rupor.md logorupor
22 Iunie 2026, 10:40
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Se așteaptă temperaturi de până la +35°C: Cetățenii, îndemnați să evite ieșirile în stradă în orele de vârf

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a îndemnat locuitorii Moldovei să evite deplasările și plimbările în orele de vârf din cauza caniculei.

Se așteaptă temperaturi de până la +35°C: Cetățenii, îndemnați să evite ieșirile în stradă în orele de vârf.
Se așteaptă temperaturi de până la +35°C: Cetățenii, îndemnați să evite ieșirile în stradă în orele de vârf.

De asemenea, instituția solicită respectarea strictă a regulilor de siguranță în timpul odihnei la lacuri și interzice focul deschis în apropierea pădurilor și câmpiilor, scrie rupor.md.

Având în vedere că temperatura aerului din țară va ajunge până la +35°C, salvatorii au publicat un set detaliat de recomandări pentru cetățeni. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă, femeilor însărcinate și celor care suferă de boli cronice sau cardiovasculare. Pentru a evita deshidratarea, specialiștii recomandă consumul regulat de apă, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și protejarea de razele soarelui.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage în mod special atenția șoferilor și părinților că este strict interzis să lase copiii nesupravegheați în autoturisme parcate sau în încăperi neventilate, întrucât acest lucru le poate pune viața în pericol.

Pentru cei care intenționează să se odihnească în apropierea bazinelor acvatice, salvatorii reamintesc că scăldatul este permis doar în locuri special amenajate și supravegheate. Înainte de a intra în apă, organismul trebuie răcorit treptat pentru a evita șocul termic. De asemenea, consumul de alcool în timpul scăldatului este strict interzis.

Cetățenii sunt îndemnați, totodată, să nu utilizeze focul în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și vegetației uscate, pentru a preveni izbucnirea incendiilor.

În cazul oricărei situații de pericol, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.

Anterior, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod Galben de caniculă pentru sudul Republicii Moldova. Potrivit instituției, astăzi, 22 iunie, în raioanele din sudul țării temperaturile vor ajunge la +33…+35°C.

Se așteaptă temperaturi de până la +35°C: Cetățenii, îndemnați să evite ieșirile în stradă în orele de vârf

Sursă
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