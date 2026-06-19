Școlile din țară vor fi modernizate, iar eficiența energetică a spitalelor va fi crescută cu sprijinul UE.

În Moldova vor fi modernizate 20 de școli și va fi crescută eficiența energetică a 10 spitale în cadrul a două proiecte susținute de Uniunea Europeană.

Acordurile de finanțare au fost semnate de Guvern și Banca Europeană de Investiții, transmite nordnews.md.

Primul proiect „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova” este evaluat la 51,5 milioane de euro. Acesta prevede renovarea a 20 de instituții de învățământ din întreaga țară.

Din suma totală, 3,5 milioane de euro reprezintă un grant al Uniunii Europene, 8 milioane de euro contribuția Republicii Moldova în cadrul Planului de Creștere Economică, iar 40 de milioane de euro un credit de la BEI Global.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că proiectul va ajuta la reducerea supraaglomerării școlilor din Capitală și la crearea unei rețele de instituții de învățământ model la nivel național. Se așteaptă ca beneficiarii inițiativei să fie aproximativ 14.000 de elevi.

Al doilea proiect vizează creșterea eficienței energetice în sistemul de sănătate. Acesta prevede reabilitarea a 10 spitale publice de importanță națională.

Prin intermediul unui grant suplimentar al Uniunii Europene în valoare de 10 milioane de euro, spitalele vor fi echipate cu sisteme moderne de ventilație și panouri solare.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a menționat că, datorită proiectului, cheltuielile pentru energie electrică ar putea scădea cu aproximativ 40%. Potrivit acestuia, condițiile îmbunătățite vor fi resimțite de peste un milion de pacienți și aproximativ 10.000 de angajați medicali.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că aceste investiții vor aduce beneficii directe cetățenilor, deoarece vor permite îmbunătățirea condițiilor în instituțiile publice. El a subliniat că acordurile înseamnă spitale mai eficiente energetic și școli mai bine amenajate.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a remarcat că sprijinul UE aduce beneficii palpabile locuitorilor țării. Potrivit acesteia, aceste investiții reflectă, de asemenea, angajamentul Uniunii Europene față de dezvoltarea durabilă a Moldovei și spre un viitor mai ecologic și sustenabil.