Schema cu ruda implicată în accident: O tânără din Capitală, condamnată la nouă ani de închisoare.

În mai 2023, ea a contactat una dintre victime, aflată acasă în Capitală, și i-a comunicat că fiica sa ar fi fost responsabilă de un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită, scrie tv8.md.

Sub pretextul plății tratamentului și „reglării” cazului, femeia i-a predat infractoarei aproximativ 200.000 de lei.

Ulterior, după aceeași schemă au fost înșelați încă 4 oameni, ceea ce a adus grupului infracțional un prejudiciu total de peste 500.000 de lei.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, inculpata nu a acționat singură. Pentru a fi mai convingătoare, cu victimele a luat legătura și complicele ei, care se prezenta drept angajat al Poliției sau avocat și convingea oamenii de necesitatea plății urgente.

În prezent, această femeie este cercetată pentru complicitate la înșelăciune. Inculpata va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.

Sentința poate fi atacată în instanță.