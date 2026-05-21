theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tv8.md logotv8
21 Mai 2026, 15:23
6 273
Copiază linkul
Link copiat

Schema cu ruda implicată în accident: O tânără din Capitală, condamnată la nouă ani de închisoare

Potrivit Procuraturii, victimele acuzatei în vârstă de 27 de ani au fost mai multe persoane, iar prejudiciul total cauzat se ridică la aproximativ 700.000 de lei.

Schema cu ruda implicată în accident: O tânără din Capitală, condamnată la nouă ani de închisoare.
Schema cu ruda implicată în accident: O tânără din Capitală, condamnată la nouă ani de închisoare.

În mai 2023, ea a contactat una dintre victime, aflată acasă în Capitală, și i-a comunicat că fiica sa ar fi fost responsabilă de un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită, scrie tv8.md.

Sub pretextul plății tratamentului și „reglării” cazului, femeia i-a predat infractoarei aproximativ 200.000 de lei.

Ulterior, după aceeași schemă au fost înșelați încă 4 oameni, ceea ce a adus grupului infracțional un prejudiciu total de peste 500.000 de lei.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, inculpata nu a acționat singură. Pentru a fi mai convingătoare, cu victimele a luat legătura și complicele ei, care se prezenta drept angajat al Poliției sau avocat și convingea oamenii de necesitatea plății urgente.

În prezent, această femeie este cercetată pentru complicitate la înșelăciune. Inculpata va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.

Sentința poate fi atacată în instanță.

Sursă
tv8.md logotv8
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici