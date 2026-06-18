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noi.md logonoi
18 Iunie 2026, 10:52
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Scandal la Căușeni: Un locuitor al orașului ar polua râul Botna cu deșeuri animaliere

Ghenadie Ilieș, locuitor al orașului Căușeni se arată revoltat că, de mai bine de 7 ani, un deținător de animale din apropiere ar arunca tone de bălegar pe malul râului Botna.

Scandal la Căușeni: Un locuitor al orașului ar polua râul Botna cu deșeuri animaliere.
Scandal la Căușeni: Un locuitor al orașului ar polua râul Botna cu deșeuri animaliere.

Bărbatul afirmă că ar deține dovezi video în care presupusul făptaș descarcă deșeurile animaliere în preajma stației orășenești de epurare, scrie noi.md cu referire la studio-l.online.

Cazul a fost sesizat încă din 2019 la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și la Primăria orașului, însă persoana respectivă nu s-a ales decât cu o amendă și ar continua să deverseze deșeurile în același loc ca și acum 7 ani.

Ghenadie Ilieș spune că de șapte ani Vasile Potînga, unul dintre vecinii săi, depozitează gunoiul provenit de la animale pe malul râului Botna. Bărbatul a încercat să discute cu deținătorul de animale, iar ulterior, văzând că situația nu se schimbă, l-a denunțat la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și la Primărie, însă problema ar fi rămas nerezolvată.

Mai mult, acesta afirmă că ar fi fost amenințat și că s-ar fi încercat intimidarea sa. Vasile Potînga respinge afirmațiile și spune că acestea ar fi nefondate, susținând că vecinul său inventează situația. 

Totuși, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în anul 2019, Vasile Potînga a fost sancționat contravențional cu o amendă de 600 de lei pentru aruncarea deșeurilor animaliere în locuri neautorizate. Ulterior, în 2020, în urma unei inspecții, autoritățile au constatat existența unei micro-gunoiști, iar Primăria Căușeni a fost obligată să intervină pentru lichidarea acesteia.

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