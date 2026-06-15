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moldova1.md logomoldova1
15 Iunie 2026, 17:48
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Scăldatul în lacurile din Chișinău nu este recomandat. Apa și nisipul pot prezenta riscuri

Chișinăuienii care aleg să își petreacă timpul liber pe plajele din capitală sunt îndemnați să evite scăldatul.

Scăldatul în lacurile din Chișinău nu este recomandat. Apa și nisipul pot prezenta riscuri.
Scăldatul în lacurile din Chișinău nu este recomandat. Apa și nisipul pot prezenta riscuri.

Deși acesta nu este interzis, specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează că apa nu este sigură pentru îmbăiere și poate prezenta riscuri pentru sănătate, informează moldova1.md.

În cadrul emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1, Tudor Puiu, medic în cadrul ANSP, a explicat că lacurile din Chișinău sunt în mare parte alimentate din ape pluviale, adică din precipitații, nefiind protejate suficient împotriva poluării din exterior.

„Să luăm orice zonă de agrement din oraș, practic, aceste lacuri sunt de acumulare. Ele se alimentează cu ape meteorice”, a explicat Tudor Puiu.

Potrivit acestuia, după ploile torențiale, în lacuri ajung diverse deșeuri și alte impurități, ceea ce afectează atât calitatea chimică, cât și microbiologică a apei. Analizele efectuate de specialiști arată depășiri ale unor indicatori de poluare organică.

Potrivit lui Tudor Puiu, contactul cu apa contaminată poate provoca iritații ale pielii, conjunctivite sau alte infecții, mai ales în cazul persoanelor cu un sistem imunitar mai vulnerabil. Din acest motiv, ANSP recomandă evitarea scăldatului în lacurile din capitală și respectarea regulilor de igienă după vizitarea plajelor.

Deși atenția este concentrată în special asupra calității apei, și nisipul poate fi contaminat.

„Excrementele lăsate de câinii fără stăpân pot infesta nisipul cu Toxocara canis, un helmint care poate parazita și intestinul omului”, a punctat specialistul.

ANSP recomandă persoanelor să folosească un șezlong sau o pătură, evitând contactul direct cu nisipul. De asemenea, este nevoie de igienizarea frecventă a mâinilor, cu apă și săpun, mai ales în cazul copiilor mici, după joacă.

Potrivit specialistului, la solicitările ANSP, administratorii zonelor de agrement afânează periodic nisipul pentru reducerea riscurilor sanitare și pentru a limita dezvoltarea microorganismelor și supraviețuirea ouălor de paraziți.

În ultimii ani, condițiile de pe plajele din capitală s-au mai îmbunătățit, sunt instalate dușuri cu apă potabilă și puncte de alimentare cu apă, iar administratorii au fost informați să monteze panouri de avertizare cu privire la calitatea apei și recomandările de utilizare a spațiilor de agrement.

Totuși, multe dintre lacurile din capitală nu au fost curățate de zeci de ani, acumulând vegetație și nămol care reprezintă surse de infestare. O situație mai bună este la plaja din Vadul lui Vodă, amenajată pe malul râului Nistru. Deși și aici sunt recomandate măsuri de precauție, specialistul afirmă că apa prezintă un risc mai redus comparativ cu lacurile din capitală.

Datorită volumului mare de apă și circulației permanente, concentrația microorganismelor este mai mică decât în bazinele cu apă stătătoare. Chiar și în aceste condiții, medicul recomandă ca persoanele care se scaldă să facă duș imediat după ieșirea din apă.

ANSP precizează că vizitarea plajelor din Chișinău nu este interzisă, însă populația este îndemnată să evite scăldatul, să respecte regulile de igienă și să fie atentă la eventualele avertizări afișate în zonele de agrement.


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