Scăldatul în Lacul Orășenesc, Lacul Comsomolist și Canalul de canotaj din Bălți a fost interzis.

Analizele de laborator au arătat că apa din aceste bazine acvatice este puternic poluată și poate reprezenta un risc pentru sănătate.

După cum a anunțat Primăria Bălți, probele de apă au fost prelevate pe 26 mai. Specialiștii au verificat indicatorii microbiologici și chimici, transmite rupor.md.

Potrivit rezultatelor probelor prelevate la 26 mai 2026, au fost înregistrate depășiri semnificative ale concentrațiilor de sulfați, precum și valori ridicate ale bacteriilor coliforme, Escherichia coli și enterococilor intestinali.

În baza acestor date, apele celor trei bazine au fost încadrate în clasa de calitate V – foarte poluată, ceea ce indică un risc major pentru sănătatea publică.

Reprezentanții Centrului de Sănătate Publică din Bălți au subliniat că scăldatul și recreerea în apropierea acestor ape sunt strict interzise. Zonele respective nu dețin autorizație sanitară emisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și nu respectă cerințele sanitare în vigoare pentru zonele de agrement.

Potrivit specialiștilor, lipsa infrastructurii sanitare necesare, a sistemelor de gestionare a deșeurilor și a controlului calității apei crește riscul răspândirii bolilor infecțioase în cazul contactului cu apa. Centrul de Sănătate Publică a recomandat autorităților locale să instaleze plăcuțe de avertizare privind interzicerea scăldatului, să informeze locuitorii despre riscuri, să limiteze odihna neautorizată în aceste zone și să intensifice controlul împreună cu forțele de ordine.

Centrul de Sănătate Publică din Bălți va continua monitorizarea calității apelor de suprafață.