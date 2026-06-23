Satul Climăuții de Jos a rămas fără farmacie: Localnicii merg după medicamente la 25 km distanță.

În satul Climăuții de Jos, raionul Șoldănești s-a închis singura farmacie. Pentru a cumpăra chiar și cele mai obișnuite medicamente, localnicii sunt nevoiți să parcurgă 25 km până la centrul raional sau în satele învecinate.

Până nu demult, la punctul medical din satul Climăuții de Jos, funcționa un mic depozit de medicamente, unde erau păstrate preparatele de prima necesitate pentru situații de urgență. Totul s-a schimbat după ce autoritățile au constatat că încăperea nu îndeplinește toate cerințele: nu există o sală de receptare, spațiu de depozitare, birou pentru personal și grup sanitar. Astfel, mica farmacie improvizată a fost închisă. Situația a fost agravată și de închiderea temporară a farmaciei din satul vecin Vadul Rașcov, scrie moldova1.md.

„Distanța față de centrul raional este 25 de kilometri, prețul biletului e 35 de lei. Dus și întors, costă 70 de lei. Pacienții sunt majoritatea în vârstă și foarte multe dificultăți sunt în această privință. Majoritatea vin cu diferite probleme. Cu febră, dureri de cap ei sunt nevoiți să plece la centrul raional pentru o pastilă”, a menționat asistenta medicală Claudia Pascari.

Valentina Popușoi, locuitoare din sat, suferă de tensiune arterială ridicată. Femeia spune că lipsa unei farmacii în localitate îi complică viața.

„Foarte bine era când aveam în sat. Sora medicală avea farmacie, chiar și după masă, și de acasă câteodată, dacă aveam necesitate, venea și ne deservea. Acum s-a închis și de fiecare dată trebuie să mergem în centrul raional să luăm medicamente”, a spus femeia.

În aceeași situație dificilă se află și alte persoane în etate din sat, care iau zilnic medicamente pentru diverse afecțiuni cronice. Pentru ei fiecare rețetă înseamnă acum drumuri suplimentare, cheltuieli în plus și grija permanentă de a găsi pe cineva dispus să le procure medicamentele necesare.

„Dacă ne trebuie ceva, n-avem de unde lua, trebuie să mergem la Șoldănești. Dar eu nu sunt în stare. Iar dacă un copilaș s-a îmbolnăvit, are temperatură, diaree, de unde să luăm noi medicamente? Nu îmi este ușor, cu două cârje, să stau în microbuz în picioare până la la Șoldănești”, spune o altă localnică.

„Noi ne ducem în raion pentru medicamente compensate și este dificil. Plătim la alții care pot să ne ajute, plătim și ne duc, ne aduc”.

Primarul satului Climăuții de Jos, Sergiu Melnic, a confirmat existența problemei și a menționat că administrația publică locală este deschisă colaborării cu agenții economici interesați să deschidă o farmacie în localitate.

„Noi am putea să punem la dispoziția celor interesați spațiul necesar pentru a deschide o farmacie în sat”, a declarat primarul.