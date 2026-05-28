Satele Moldovei rămân fără poștași: Multă muncă și salarii mici.

De cealaltă parte, Î.S. „Poșta Moldovei” afirmă că sistemul este afectat de scăderea volumului serviciilor poștale și a veniturilor, pe fondul digitalizării și al concurenței operatorilor privați, transmite zdg.md.

În satul Tănătari din raionul Căușeni, Elena Crețu a lucrat timp de un an și jumătate ca poștăriță, fiind responsabilă de aproximativ 40 de gospodării. Ea distribuia pensii, prestații sociale, ziare, chitanțe și scrisori.

Femeia a decis să plece după ce salariul i-a fost redus de la 3.000 la 2.800 de lei pe lună. Fiind mamă a patru copii, dintre care trei minori, aceasta spune că veniturile nu îi mai permiteau să acopere cheltuielile zilnice ale familiei.

Fosta poștăriță afirmă că, deși oficial activa cu jumătate de normă, în realitate muncea mult mai mult de patru ore pe zi, uneori de dimineață până seara târziu. Ea s-a plâns și de condițiile de muncă, spunând că poștașii sunt nevoiți să meargă prin sat indiferent de vreme, pe gheață, prin zăpadă sau pe caniculă.

După plecarea Elenei Crețu, în localitate a rămas o singură poștăriță, Veronica Aftene, în vârstă de 58 de ani, care deservește singură cealaltă jumătate a satului. Femeia spune că situația a devenit foarte dificilă și că, în lipsa unui al doilea poștaș, unele scrisori, ziare și chitanțe ajung cu întârziere.

Aceasta afirmă că salariul i-a scăzut în ultimele luni până la 2.700 de lei și spune că apropiații îi reproșează faptul că acceptă să muncească pentru asemenea bani. Totuși, ea continuă să lucreze pentru că îi este milă de oamenii din sat care depind de serviciile poștale. Poștărița a povestit că iarna a căzut de mai multe ori pe gheață și s-a ales cu dureri de spate și de picioare. Ea spune că, pentru a face față drumurilor înghețate, încerca împreună cu colegii să improvizeze diferite soluții pentru încălțăminte.

Mai mulți localnici din Tănătari s-au declarat nemulțumiți de situație. O femeie de aproape 70 de ani a spus că are dificultăți de deplasare și consideră că lipsa poștașilor afectează grav bătrânii din sat. O altă pensionară, în vârstă de 78 de ani, a povestit că este nevoită să parcurgă aproximativ trei kilometri până la poștă și că uneori trebuie să revină mai multe zile la rând pentru a-și ridica pensia.

Un localnic a declarat că, după plecarea unuia dintre poștași, bătrânii care nu se pot deplasa au rămas fără sprijin, iar rudele sunt obligate să facă procuri pentru a putea ridica pensiile în locul lor.

Situații similare au fost descrise și în satul Recea din raionul Strășeni, unde două poștărițe, Ana Donică și Anastasia Coropceanu, spun că deservesc sute de gospodării și lucrează zilnic mai mult decât programul oficial de șase ore.

Ana Donică, în vârstă de 69 de ani și cu 17 ani de experiență în sistem, afirmă că primește puțin peste 3.300 de lei pe lună și consideră că un salariu decent ar trebui să fie de cel puțin 5.000 de lei. Ea spune că salariul mic îi afectează inclusiv recalcularea pensiei.

Femeia mai povestește că activitatea este îngreunată de vremea rea și de câinii lăsați liberi prin sate, menționând că a fost mușcată de mai multe ori. Cu toate acestea, spune că îi place meseria pentru că interacționează zilnic cu oamenii și simte că este utilă comunității.

Colega sa, Anastasia Coropceanu, în vârstă de 67 de ani, a revenit la muncă după pensionare pentru că nu era cine să ocupe postul. Ea afirmă că parcurge zilnic distanțe mari și că, în ciuda problemelor de sănătate, continuă să lucreze deoarece satul este mare și există puțini angajați.

Într-un răspuns oferit publicației, Î.S. „Poșta Moldovei” a explicat că norma de muncă și salariul poștașilor sunt calculate în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța parcursă, numărul gospodăriilor și volumul trimiterilor poștale. Instituția susține că salariul pentru o normă deplină de opt ore variază între 6.500 și 8.500 de lei.

Reprezentanții întreprinderii afirmă că în ultimii ani volumul serviciilor poștale și veniturile au scăzut semnificativ din cauza digitalizării și a concurenței operatorilor privați, care aleg să presteze doar serviciile profitabile.

În cazul oficiului poștal din Tănătari, Poșta Moldovei a precizat că acesta a funcționat în pierdere, iar numărul edițiilor periodice distribuite a scăzut de la 4.566 în anul 2024 la 3.462 în 2025.