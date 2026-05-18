Satele din raionul Edineț se depopulează: Câte un locuitor în fiecare sat și străzi pustii.

Localnicii recunosc că pentru a supraviețui, este necesar să se unească o parte semnificativă a raionului. Numai astfel se poate deveni participanți cu drepturi depline la proiectele de dezvoltare și modernizare a localităților. Pentru a aduna 3.000 de oameni, este nevoie, practic, să se unească jumătate de raion, scrie protv.md.

Conform recensământului din 2024, populația satului Cuconeștii Vechi din raionul Edineț este de o singură gospodărie și o singură persoană. A rămas doar cimitirul și un drum de țară, pe care, din când în când, mai trece câte o mașină.

În satul vecin, Iachimeni, situația este similară.

„Casele sunt, dar oamenii nu mai sunt în ele. Doar eu și un vecin, el locuiește în Corjeuți. În acea parte mai este încă o persoană. Acesta este tot satul Iachimeni”, a povestit un locuitor de 79 de ani al satului.

În localitate nu există nici primărie, nici poștă, nici punct medical, nici măcar magazin. Locuitorii satului sunt nevoiți să meargă la Edineț pentru alimente și medicamente.

În satul Constantinovca, conform recensământului, locuiesc 500 de persoane, dar în realitate — 200.

Soții Antonov sunt printre puținii care au rămas în sat. Ei își câștigă existența crescând animale domestice și vânzând mături făcute din mălai.

„Oamenii fie au murit, fie au plecat. Tot tineretul a plecat peste hotare, s-a împrăștiat peste tot. Caută de muncă”, a povestit Svetlana Antonov, locuitoare a satului Constantinovca.

Cu o populație în continuă scădere, satul nu are nicio speranță pentru un viitor mai bun, spune Ala Reaboi, care lucrează de 20 de ani poștaș în sat.

„Oamenii sunt puțini, pentru că toți au plecat la muncă peste hotare. Aici este imposibil să supraviețuiești”, a declarat femeia.

Conform recensământului din 2024, în raionul Edineț, din 47 de localități, în 43 locuiesc mai puțin de 3.000 de locuitori. În majoritatea acestora sunt în jur de o mie de persoane sau chiar mai puțin. Cele mai depopulate sate din raion sunt: Cuconeștii Vechi (1 locuitor), Iachimeni (29 locuitori), Hlinaia Mică (51 persoane), Slobozia (78 locuitori) și Vancicăuți (79 locuitori).