Sate întregi riscă să rămână fără asistență medicală, după reorganizarea sistemului de sănătate primară.

Reorganizarea asistenței medicale primare, care va intra în vigoare la 1 iulie, ar putea agrava criza de personal din satele unde multe puncte medicale funcționează deja datorită medicilor și asistentelor medicale pensionare.

În mai multe localități, lucrătorii medicali se plâng de creșterea volumului de muncă, iar unii iau în considerare deja posibilitatea de a părăsi sistemul, scrie jurnal.md.

În satul Petreni, raionul Drochia, dar și în alte localități din nordul țării, lipsa acută a specialiștilor se resimte deja. Medicii de familie și asistenții medicali spun că reorganizarea sistemului de asistență medicală primară nu a adus schimbări la capitolul salarii sau număr de angajați, însă a modificat semnificativ modul de lucru, în special în mediul rural.

Un exemplu este Maria Prodan, medic de familie din Chetrosu, raionul Drochia, care deservește șase sate – Gribova, Baroncea, Baroncea Nouă, Petreni, Dominteni și Popeștii Noi. În total, aproape 4.500 de oameni depind de activitatea sa.

„În ultimul timp e catastrofă. Ce va fi mai departe, nu vă pot spune, nu știu. În viziunea mea, nu-mi închipui ce va fi mai departe, atât în cazul asistentelor medicale, cât și al medicilor”, a declarat Maria Prodan, medic de familie.

Întrebată dacă în localitățile pe care le acoperă a venit vreodată un tânăr specialist, aceasta a răspuns: „Nu, nu. De când eu activez, un singur medic după facultate a venit, care activează în Chetrosu, la centrul privat”, a spus Maria Prodan.

La Oficiul Medicului de Familie din Petreni activează trei femei, toate pensionare. Personalul medical spune că lipsa specialiștilor tineri face tot mai dificilă menținerea serviciilor medicale în localitate.

„Toate suntem la pensie, și medicul de familie, și sora medicală. Sora medicală e străină, nu-i de la noi din sat încă. Dar credem și sperăm, poate o să mă audă surorile de la noi din sat, unde se află ele acum, și poate vin să ia locul, să lucreze”, a declarat Greta Țurcanu, infirmieră.

Începând cu 1 iulie, centrele de sănătate autonome care deservesc sub 6.000 de oameni și au mai puțin de trei medici vor fi absorbite sau comasate cu instituții medicale mai mari. În acest context, Oficiul Medicului de Familie din Petreni urmează să fie absorbit de Centrul de Sănătate Drochia.

O asistentă medicală din localitate spune că nu este de acord cu noile condiții salariale și că ar putea pleca din sistem odată cu intrarea în vigoare a reformei.

„Acum, de la 1 iulie, noi trecem cu Drochia. Eu până acum lucram pe un salariu și 0,25. Acum cele 0,25 mi se iau, mi se dă numai un salariu și eu nu-s de acord să lucrez pe un salariu și cred că de la data de 1 iulie o să mă eliberez. Satul o să rămână fără asistentă medicală”, a declarat Maria Levițchi, asistentă medicală.

Localnicii spun că plecarea personalului medical ar însemna un acces și mai dificil la servicii medicale de bază, mai ales pentru persoanele în vârstă.

„Nouă n-are cine ne face o injecție. Când te apucă noaptea ceva, nu are cine îți face o injecție. Stai acasă și mori”, a spus Lilia Țâbârnac, locuitoare a satului Petreni, raionul Drochia.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a recunoscut problema deficitului de personal din sistemul medical, menționând că aproape fiecare localitate este afectată de lipsa cadrelor.

„Fiecare localitate aproape este afectată. Aceasta este o problemă, avem nevoie de un număr impunător de medici”, a declarat Emil Ceban, ministrul Sănătății.

Potrivit datelor prezentate de autorități, la nivel național cele mai multe posturi vacante sunt în medicina de familie – aproximativ 250. Urmează medicina de urgență, cu 85 de posturi vacante, și chirurgia generală, unde sunt neocupate peste 50 de funcții.