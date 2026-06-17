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tvrmoldova.md logotvrmoldova
17 Iunie 2026, 23:27
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Șase victime ale represiunilor sovietice vor primi compensații de 1,8 milioane de lei

Guvernul a aprobat plata compensațiilor pentru șase victime ale represiunilor politice, în valoare totală de 1,8 milioane de lei.

Șase victime ale represiunilor sovietice vor primi compensații de 1,8 milioane de lei.
Șase victime ale represiunilor sovietice vor primi compensații de 1,8 milioane de lei.

Fondurile vor fi distribuite prin autoritățile locale din Bălți, Chișinău, Călărași, Dondușeni, Dubăsari și Rîșcani, transmite tvrmoldova.md.

Este vorba despre cetățeni care, în perioada regimului totalitar sovietic, au fost supuși deportărilor sau arestărilor ilegale. În cazurile în care bunurile confiscate nu pot fi restituite, victimele sau moștenitorii acestora primesc dreptul la compensații bănești.

În bugetul de stat pentru anul 2026 sunt prevăzuți 4,9 milioane de lei pentru astfel de plăți.

Sursă
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