Șase persoane noi, reținute în dosarul Car Vertical pentru șantaj, amenințări și hărțuire.

Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și a Direcției urmărire penală, de comun cu procurorii PCOCCS, au reținut alte șase persoane în dosarul denumit generic „Car Vertical”.

Reținerile au avut loc după perchezițiile din Chișinău, Orhei și Sîngerei, scrie pulsmedia.md.

Au fost reținuți bărbați cu vârste între 24 și 39 de ani. Patru dintre ei sunt, de asemenea, cercetați pentru diverse infracțiuni (deținere și vânzare de droguri, furt, amenințări cu omorul). În acest caz, persoanele sunt investigate pentru încălcări comise împotriva fostelor lor iubite, pe care au decis să se răzbune, publicând imagini intime ale acestora pe fostul canal Telegram numit Car Vertical.

În special, aceștia sunt cercetați pentru încălcarea intimității vieții private a fetelor, pornografie infantilă în cazul celor care nu au împlinit 18 ani, hărțuire sexuală, amenințări cu omorul, șantaj și spălare de bani. Astfel, pe lângă trimiterea imaginilor către administratorul fostului canal, care le-a publicat, doi dintre suspecți au făcut parte și dintr-o schemă mai largă desfășurată de membrii acestui grup infracțional, inclusiv spălarea banilor obținuți din aceste infracțiuni.

În consecință, pentru doi dintre ei, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus la instanță o cerere de arest preventiv pentru continuarea anchetei. Pentru ceilalți patru, procurorii PCCOCS au formulat acuzații pentru continuarea investigațiilor.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate patru automobile pentru acoperirea prejudiciului cauzat victimelor, inclusiv peste 25.000 de euro, muniție de vânătoare deținută ilegal, un pistol modificat artizanal, cartușe, telefoane și alte dispozitive cu informații potențial relevante pentru dosarul penal, precum și documente false.

De asemenea, la solicitarea procuraturii PCCOCS, se desfășoară o anchetă privind ceilalți 16 inculpați în dosar, cu scopul de a transmite cauza în instanță.