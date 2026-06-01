Săptămâna începe cu ploi și se va încheia cu temperaturi de până la +27 de grade.

Potrivit meteofor.md, temperatura aerului pe timpul zilei va ajunge până la +20 de grade, iar noaptea — până la +14. Ziua cea mai răcoroasă va fi marți, când termometrele vor indica +16 grade.

La mijlocul săptămânii, vremea va începe să se îmbunătățească. Joi, precipitațiile vor înceta aproape complet, iar aerul se va încălzi până la +25 de grade. Temperaturile nocturne vor rămâne confortabile — în jur de +13 grade.

În a doua jumătate a săptămânii va veni o adevărată căldură de vară. Vineri și sâmbătă se așteaptă vreme însorită și uscată, cu temperaturi de până la +26 de grade ziua și +17 grade noaptea. Totuși, spre sfârșitul săptămânii, instabilitatea atmosferică va crește din nou.

Duminică, 7 iunie, meteorologii prognozează ploi scurte și furtuni, în ciuda menținerii vremii calde. Ziua, aerul se va încălzi până la +27 de grade, ceea ce va constitui cea mai ridicată valoare a săptămânii.