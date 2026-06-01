Săptămâna începe cu ploi și se va încheia cu temperaturi de până la +27 de grade
Începutul săptămânii în Moldova va fi ploios și relativ răcoros. Potrivit prognozelor, în perioada 1–3 iunie sunt așteptate precipitații în majoritatea regiunilor țării.
Potrivit meteofor.md, temperatura aerului pe timpul zilei va ajunge până la +20 de grade, iar noaptea — până la +14. Ziua cea mai răcoroasă va fi marți, când termometrele vor indica +16 grade.
La mijlocul săptămânii, vremea va începe să se îmbunătățească. Joi, precipitațiile vor înceta aproape complet, iar aerul se va încălzi până la +25 de grade. Temperaturile nocturne vor rămâne confortabile — în jur de +13 grade.
În a doua jumătate a săptămânii va veni o adevărată căldură de vară. Vineri și sâmbătă se așteaptă vreme însorită și uscată, cu temperaturi de până la +26 de grade ziua și +17 grade noaptea. Totuși, spre sfârșitul săptămânii, instabilitatea atmosferică va crește din nou.
Duminică, 7 iunie, meteorologii prognozează ploi scurte și furtuni, în ciuda menținerii vremii calde. Ziua, aerul se va încălzi până la +27 de grade, ceea ce va constitui cea mai ridicată valoare a săptămânii.