theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
20 Mai 2026, 07:36
65
Copiază linkul
Link copiat

Sandu, despre scandalul de la Eurovision: Oamenii din R. Moldova au dat cea mai înaltă apreciere cântăreților români

Președintele Maia Sandu a comentat finala recentă a concursului Eurovision 2026, unde România s-a clasat pe locul al treilea și a primit trei puncte din partea juriului din Republica Moldova.

Sandu, despre scandalul de la Eurovision: Oamenii din R. Moldova au dat cea mai înaltă apreciere cântăreților români.
Sandu, despre scandalul de la Eurovision: Oamenii din R. Moldova au dat cea mai înaltă apreciere cântăreților români.

Șefa statului a îndemnat ca nimic și nimeni să nu influențeze relațiile dintre cele două țări și a subliniat că cel mai important este modul în care le percep oamenii simpli, scrie deschide.md cu referire la agerpres.ro.

„Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic și nimeni să afecteze relația dintre cele două țări și cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântăreților români. Aceasta este partea cea mai importantă. Și felicitări atât Alexandrei, cât și lui Vlad!”, a declarat Maia Sandu.

De menționat că un scandal a izbucnit, în special în mediul online, după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, în finala Eurovision 2026. Reacțiile dure au venit din partea internauților, jurnaliștilor, liderilor de opinie, politicienilor și demnitarilor de stat.

Punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a generat nemulțumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, iar Ucraina nu a primit niciun punct din partea juriului

Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici