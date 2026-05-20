Sandu, despre scandalul de la Eurovision: Oamenii din R. Moldova au dat cea mai înaltă apreciere cântăreților români.

Șefa statului a îndemnat ca nimic și nimeni să nu influențeze relațiile dintre cele două țări și a subliniat că cel mai important este modul în care le percep oamenii simpli, scrie deschide.md cu referire la agerpres.ro.

„Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic și nimeni să afecteze relația dintre cele două țări și cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântăreților români. Aceasta este partea cea mai importantă. Și felicitări atât Alexandrei, cât și lui Vlad!”, a declarat Maia Sandu.

De menționat că un scandal a izbucnit, în special în mediul online, după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, în finala Eurovision 2026. Reacțiile dure au venit din partea internauților, jurnaliștilor, liderilor de opinie, politicienilor și demnitarilor de stat.

Punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a generat nemulțumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, iar Ucraina nu a primit niciun punct din partea juriului