Salvatorii moldoveni participă la competiții internaționale în România

Evenimentul are loc în municipiul Râmnicu Vâlcea (România), în perioada 8-11 iunie 2026, și reunește echipe de salvatori și pompieri din 15 inspectorate pentru situații de urgență din România, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de profil, precum și salvatori și paramedici ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Republicii Moldova. Participanții demonstrează nivelul de pregătire în probe cât mai apropiate de condițiile reale, transmite noi.md.

Pe parcursul competiției, echipa IGSU îndeplinește misiuni de deblocare, evacuare a victimelor din vehicule avariate și acordare a primului ajutor calificat. Scenariile concursului presupun gestionarea unor situații complexe, care necesită reacții rapide și coordonare eficientă între membrii echipelor.

În prima zi a probelor, 9 iunie, 13 echipe participante au demonstrat abilități profesionale în cadrul a 16 scenarii pe categoriile „Deblocare din vehicule” și „Acordare a primului ajutor calificat”. Exercițiile sunt organizate pentru evaluarea nivelului de pregătire și perfecționarea metodelor aplicate în intervențiile de urgență.

Potrivit organizatorilor, competiția creează o platformă pentru schimbul de experiență între specialiști și contribuie la consolidarea cooperării regionale în domeniul gestionării situațiilor de urgență. Participarea reprezentanților Moldovei permite preluarea celor mai bune practici și dezvoltarea competențelor profesionale necesare activității operative.