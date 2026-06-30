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diez.md logodiez
30 Iunie 2026, 11:01
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Salmonella la hotelul Radisson Blu din Chișinău. 13 persoane au ajuns la spital

Aproximativ 13 persoane sunt internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, având cel mai probabil Salmonella.

Salmonella la hotelul Radisson Blu din Chișinău. 13 persoane au ajuns la spital.
Salmonella la hotelul Radisson Blu din Chișinău. 13 persoane au ajuns la spital.

Aceasta după ce au participat la un eveniment desfășurat la Hotelul Radisson Blu Leogrand, unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău.

Informația a fost confirmată pentru portalul Diez de reprezentanții spitalului și de unul dintre pacienții internați.

Vicedirectorul spitalului „Toma Ciorbă”, Petru Paveliuc, a declarat că, în urma evenimentului, aproximativ 13 persoane au fost spitalizate.

„Sunt pacienți cu Salmonella. Majoritatea sunt în stare de gravitate medie, iar câțiva – într-o stare mai gravă, dar nu necesită terapie intensivă”, a spus Paveliuc.

Unul dintre pacienții internați a povestit că a participat la un eveniment care a avut loc la Hotelul Radisson Blu Leogrand în perioada 22-26 iunie 2026. Pe toată durata zilelor, participanților li s-au oferit zilnic pauze de cafea, precum și prânzuri organizate.

Potrivit pacientului, primele simptome au apărut dimineața zilei de 26 iunie. Acestea s-au manifestat prin oboseală puternică, temperatură crescută, crampe musculare, dureri de cap intense, amețeli și confuzie. În aceeași zi, starea s-a agravat, apărând tulburări gastrointestinale severe.

„La 27 iunie 2026 am solicitat asistență medicală și am fost internat. Pe baza tabloului clinic și a investigațiilor efectuate, diagnosticul preliminar a fost infecție cauzată de Salmonella. Confirmarea finală este așteptată după primirea rezultatelor analizelor de laborator”, a relatat pacientul internat.

Potrivit acestuia, la 28 iunie a furnizat angajaților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică toate informațiile și detaliile cunoscute legate de acest caz.

Jurnaliștii au solicitat, de asemenea, un comentariu din partea reprezentanților Hotelului Radisson Blu Leogrand, însă până la momentul publicării materialului nu a fost primit niciun răspuns.

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