Salariile profesorilor vor fi majorate din septembrie

Profesorii vor beneficia din septembrie de majorări salariale, iar creșterea va depăși semnificativ nivelul inflației. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun.

Salariile profesorilor vor fi majorate din septembrie.

Potrivit acestuia, majorarea este prevăzută de noua lege privind salarizarea, pregătită de autorități. Sumele exacte și procentele vor fi prezentate ulterior de Ministerul Finanțelor, informează NordNews.

Perciun a menționat că creșterea salariilor va fi simțitoare, însă aceasta nu va rezolva complet problema salarizării în sistemul educațional. Potrivit lui, această problemă va rămâne pe agenda publică, iar autoritățile vor continua să lucreze pentru îmbunătățirea situației.

Ministrul a subliniat că o nouă majorare a salariilor cadrelor didactice depinde de creșterea economică sustenabilă și de o utilizare mai eficientă a fondurilor publice.

Potrivit lui Perciun, salariile angajaților din educație au depășit pentru prima dată nivelul mediu din economie, deși diferența rămâne încă mică.

În prezent, un profesor debutant, cu sporuri incluse, poate primi între 11.000 și 12.000 de lei. Un cadru didactic cu categoria didactică superioară și normă întreagă poate câștiga aproximativ 16.000 de lei.

